Puig celebra les dades "molt positives" d'ocupació malgrat la guerra d'Ucraïna i les seues conseqüències: "És el camí"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha celebrat que les dades de l'evolució de l'atur i la creació d'ocupació durant el primer trimestre a la Comunitat Valenciana són "molt positius" i, per tant, "aquest és el camí" a seguir perquè "tots els indicadors econòmics i socials estan millorant i avançant" malgrat la guerra d'Ucraïna i les seues conseqüències.

Així ho ha declarat en el monestir de la Santa Faç, sobre les xifres de l'Enquesta de Població Activa (EPA) conegudes aquest dijous, a més de ressaltar que també són "molt positives" per a la província d'Alacant per ser la que més ocupació crea a la Comunitat. "Estem en un moment complex però són dades que ens animen a anar cap endavant", ha afegit.

"Que aquest primer trimestre, amb la guerra d'Ucraïna i les seues conseqüències, generem 40.000 ocupacions, és una notícia molt positiva. Especialment per a Alacant, que a la Comunitat és la que més ocupació crea", ha asseverat.

Puig també ha posat en valor la capacitat de treballar "junts" empresaris i treballadors "en un entorn d'estabilitat" per a "escometre amb fons europeus eixa transició ecològica i digital per a millorar la productivitat i, en definitiva, per a tindre millors ocupacions i major qualitat".