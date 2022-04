Arranca la Fira del Llibre de València: "Sense llibres no hi haurà evolució"

"Un objecte tan modest, però tan determinant en la història de la humanitat. Sense llibres, sense narració escrita, siga del gènere que siga, no creixerà cap pensament crític, cap pregunta, no hi haurà evolució. Llegir ens transforma", ha proclamat la pregonera de la Fira, Mª Jesús Bolta, en l'acte d'obertura.

Tant la presidenta de la Fundació Fira Del Llibre de València, María Bravo, com el president del Gremi de Llibrers, Juan Pedro Font de Mora, han agraït el suport d'institucions, patrocinadors, sector editorial, llibreries, autors i autores i persones que visitaran el certamen durant els pròxims dies.

"En temps convulsos com els quals estem vivint, en els quals moltes vegades pareix que l'odi per l'odi és el que més renda, els llibres ens aporten calma, reflexió, profunditat i pau, per a nosaltres mateixos i per al conjunt de la societat. Els llibres no solament ens fan més lliures, sinó que ajuden a construir una societat millor", ha manifestat el conseller de Cultura, Vicent Marzà.

"Les idees estan en els llibres i els llibres salven la nostra civilització. Des que els llibres són de tots, i no d'uns pocs, el món ha progressat. Obrin la ment, fan reflexionar, i recolzen la millora de la societat. És un orgull que una ciutat com València aconseguisca 57 edicions de la seua fira del llibre", ha asseverat el president de la Diputació de València, Toni Gaspar.

En 2022, aquest esdeveniment torna a les seues dates habituals, en la primavera, aconseguint xifres històriques quant a participació dels professionals del sector, activitats i entitats col·laboradores. Un punt de partida que permet preveure resultats "excepcionals" quant a assistència i vendes, mentre en la 56 (primera presencial celebrada en pandèmia) va aconseguir més de 300.000 assistents i més d'un milió d'euros de vendes, xifra similar a la de 2019.

La Fira del Llibre de València està considerada com la segona fira del llibre d'Espanya, tant pel seu volum comercial com per l'afluència de visitants i per la quantitat d'activitats que s'organitzen per a fomentar els hàbits lectors i promocionar els llibres.

Organitzada pel Gremi de Llibrers i la Fundació Fira del Llibre, es desenvolupa cada any per a promoure el llibre, la lectura i l'activitat de les llibreries. Es realitza gràcies a la implicació i l'esforç de llibreries, editorials, professionals de la il·lustració, autors i autores, distribuïdores, entitats, institucions i empreses col·laboradores.