El juez acepta a la patronal del ocio nocturno Fecasarm como acusación popular en el juicio por la violación de Igualada

El juez instructor del caso de la violación de una menor en Igualada ha aceptado que la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm) sea acusación popular.

En cambio, ha denegado la petición de la discoteca Èpic de ser acusación particular, al considerar que "no hay indicios" de que la agresión sexual tuviera lugar ni en el interior ni tampoco en los entornos inmediatos del local, de forma que "no se aprecia conexión entre el solicitante y los hechos investigados" que sostengan la personación como acusación particular en calidad de perjudicado.

El local de ocio ya ha anunciado que pedirá ser también acusación popular. El juez se ha pronunciado sobre estas peticiones coincidiendo con el levantamiento del secreto de sumario.

Por su parte, la Fiscalía ha impugnado la aceptación de la Fecasarm como acusación popular y ha presentado un recurso de reforma. El fiscal aduce que en los procedimientos abiertos por delito de agresión sexual y similares no hay ninguna figura de la acusación popular. Desde la Fecasarm han anunciado que sus servicios jurídicos impugnarán este recurso, puesto que creen que "mezcla conceptos".

"La Fecasarm ejerce un derecho contemplado en el artículo 125 de la Constitución y, en ningún caso, está iniciando ningún procedimiento judicial por estos hechos", aseguran en un comunicado. En este sentido, dejan claro que lo que hacen es comparecer en un procedimiento judicial ya abierto y en trámite, un hecho que, según ellos, se encuentra "amparado por el derecho a la tutela judicial efectiva contemplado en la Constitución y avalado por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional".

El secretario general de la federación, Joaquim Boadas, asegura que desde la patronal han comparecido como acusación popular "en 22 otros casos graves cuando, por un motivo u otro, se ha malogrado gravemente la imagen del sector y de los usuarios". Dicen que el objetivo de personarse en estas causas es el "de asegurarse que en su día le sea impuesta a su autor la pena más grave prevista en el Código Penal por estos hechos, esperando que sirva de elemento disuasivo de cara a personas que puedan pensar que estas salvajadas y acciones repugnantes salen gratuitas".

Desde la patronal se han querido solidarizar una vez más con la víctima y su familia y, por eso, han vuelto a pedir la pena más alta que el Código Penal prevé por estos hechos, de entre 20 y 30 años de privación de libertad. Al mismo tiempo, también han felicitado a los Mossos y a la Unidad Central de Agresiones Sexuales "por haber conseguido resolver un caso que era altamente complejo" y haber "obtenido una prueba de cargo vital para poder incriminar al presunto autor de los hechos y que allana el camino hacia una futura, ejemplar y justa condena".

Por otro lado, también han hecho un llamamiento a las administraciones para que inviertan más en prevención de delitos en el ámbito del ocio nocturno. Han pedido que se impulsen campañas de concienciación sobrecogedoras y que se promueva y se incremente la frecuencia de transporte público en horario nocturno, se mejore el alumbrado de la vía pública y se incremente la presencia policial en los entornos de los locales de ocio nocturno. Creen que esta presencia policial es "un elemento disuasivo de cara a este tipo de acciones". Estas medidas, además, consideran que se tendrían que complementar con un "endurecimiento de las penas" y con "penas accesorias prohibiendo a los condenados acceder a zonas de ocio nocturno, como se hace en países como Dinamarca".