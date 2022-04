El compromís polític de Renau i la seua obra cartellística centra una mostra en la Diputació

La mostra, comisariada pel doctor en Història de l'Art Enric Olivares, podrà visitar-se en la seu central de la Diputació fins al pròxim 10 de juliol, els dissabtes i diumenges de 10 a 14 i de 16 a 20 hores, amb accés gratuït. La corporació provincial també ofereix visites guiades els caps de setmana i una activitat especial per a grups sota reserva.

La producció de Josep Renau, repleta d'elements i tècniques innovadores com l'aerògraf o el fotomuntatge, "està marcada per la concepció d'un art públic i profundament social", ha explicat Olivares. Així es reflecteix en el catàleg que acompanya a la mostra, en el qual la imatge és vertebradora de qualsevol tipus de discurs, bé siga festiu, polític o cinematogràfic.

Els discursos serveixen per a establir els nuclis d'una mostra que es divideix en les imatges festives i de promoció turística de la València dels anys 20 i 30; els cartells polítics i bèl·lics realitzats durant la Segona República; i els encàrrecs de productores cinematogràfiques amb els quals l'artista va poder guanyar-se la vida durant la Guerra i especialment en l'exili mexicà.

El cartell de la Gran Fira de València de 1931 encapçala el vessant festiu de l'exposició, que coincideix amb l'etapa art déco de Josep Renau. Un pagés valencià a lloms d'un imponent i colorit cavall sobre un fons de focs artificials que embolica la silueta del Micalet. És un dels treballs d'una etapa en la qual, després de descobrir el disseny gràfic i la imatge publicitària, Renau transforma la temàtica costumista en "una modernitat cosmopolita, on elegants dandies i sofisticades joves pentinades al 'garçon' desafien les rígides normes de conducta del moment".

CARTELLS POLÍTICS I BÈL·LICS

La retòrica visual dels cartells polítics i bèl·lics és una de les grans aportacions d'aquesta icona del cartellisme republicà i un dels principals animadors del panorama cultural valencià i espanyol. Renau es va acostar primer a les idees anarquistes i es va emparar després en el marxisme, forjant el seu compromís republicà i difonent-lo "a través d'una imatge impactant, atractiva, concisa i llegible, apel·lant més a l'emotivitat que a la racionalitat", apunta el comissari de la mostra.

En 1936, Renau va convertir en icona la imatge d'un camperol que subjecta en la seua mà destra un fusell amb baioneta, en el qual s'enrosca una amenaçadora serp, mentre porta una falç. El cartell, realitzat per al Ministeri d'Agricultura, incloïa un missatge explícit i directe: 'Defiende con las armas al Gobierno que te dio la tierra'.

L'obra serveix d'exemple d'una etapa en la qual Renau utilitzava una imatge realista per a apel·lar a la mobilització patriòtica, la defensa del govern triat pel poble i la lluita contra l'element facciós i el quintacolumnismo.

El recorregut per l'obra de Renau proposat per la Diputació conclou amb el seu exili mexicà després de la derrota dels republicans en la Guerra. Durant el conflicte bèl·lic, l'artista es va centrar en la promoció de pel·lícules comunistes, amb un disseny influït pel constructivisme rus.

La marxa a Mèxic, un país que no coneixia i en el qual va viure durant quasi dos dècades, li va obligar a cedir al caràcter comercial d'aquests encàrrecs cinematogràfics, malgrat conservar la capacitat per a transmetre missatges clars i efectius. D'aquesta època, concretament de l'any 45, és el cartell per a l'adaptació al cinema de 'La Barraca' de Vicente Blasco Ibáñez, una producció d'Inter Amèrica Films.