Gestión responsable de Metro de Madrid

La gestión de un servicio público tan importante como Metro de Madrid reclama siempre una gran responsabilidad en la toma de decisiones. El incremento del coste de la electricidad, que impacta duramente en la situación financiera de un transporte que depende integralmente de ese suministro, exige ejercer esa responsabilidad con decisión, prudencia y firmeza.

De esta forma, hace ocho meses que lanzamos una alarma sobre la amenaza de esta progresión del coste eléctrico, y ya entonces reclamamos al Gobierno medidas para paliar este efecto no solo en Metro, sino en todos los operadores similares. Este presagio se cumplió y el importe de la factura energética ha llegado a alcanzar 544,98 euros el MWh, (8 de marzo de 2022), es decir, un 1.000% más que las previsiones iniciales de Metro de Madrid. Hoy, 28 de abril, el precio del MWh está en 225 euros (es decir, un 450% más respecto a las previsiones) y jamás se ha obtenido respuesta alguna del Gobierno, que ha dejado a su suerte el transporte público, excluido del Real Decreto Ley 6/2022, de 29 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania.

La falta de apoyo del Gobierno obliga a adoptar medidas que luego son cuestionadas por los mismos que no hacen nada por colaborar con el transporte público de los madrileños, que tanto dicen luego defender. Por cierto, que nada dicen de la reducción del 10% en los trenes que practica Cercanías, porque depende del gobierno de PSOE y Podemos, y sí al 10% porque depende de un gobierno del PP.

Con ese 10%, repito, seguimos cumpliendo ese estándar para evitar aglomeraciones y sobrecarga de los trenes

Ante esta subida de la luz, ante la ausencia de colaboración por parte del Gobierno, y ejerciendo la responsabilidad de velar por el servicio público, desde Metro de Madrid se ha puesto en marcha una serie de ajustes temporales que no afectan a la calidad del servicio, ni mucho menos a aspectos como la seguridad. Y sin repercutir el coste en los ciudadanos, que ya pagan el incremento eléctrico en sus hogares.

Estas medidas ya se comenzaron a adoptar, con total diligencia, el pasado año. Con ello se logró un ahorro de 20 millones de euros. Y este año venimos aplicando otra serie de ajustes que no perjudiquen al servicio, cumpliendo siempre el estándar de calidad que nos hemos dado. Con ese 10%, repito, seguimos cumpliendo ese estándar para evitar aglomeraciones y sobrecarga de los trenes, ya que está muy por debajo de la demanda normal.

La reducción de un 10% de los trenes es una medida que sería irresponsable no aplicar. Especialmente porque en este momento aún no se ha recuperado el 100% de los usuarios de antes de la pandemia, por lo que hay un margen de ajuste sin que ello implique un problema de congestión. De hecho, la mayor parte de ese ajuste se produce en horas valle donde ni siquiera se percibe el cambio. Igualmente, este ajuste no es estático ni lineal, se va graduando según el día, la hora o la necesidad de cada momento, ya que tenemos monitorizada la red al minuto, y se aumenta o limita el número de trenes sobre la marcha. Y el gran equipo de Metro realiza esa labor con gran eficacia y profesionalidad para garantizar el mejor servicio.

Sería muy irresponsable no adoptarlas ante una auténtica emergencia energética como la que padecemos

Ante situaciones excepcionales hay que tomar medidas extraordinarias. Sería muy irresponsable no adoptarlas ante una auténtica emergencia energética como la que padecemos. Los usuarios pueden contar con que estas decisiones se adoptan desde la responsabilidad y la necesidad, y además con un escrupuloso cuidado de servicio. Un servicio muy valorado por los madrileños y un servicio que seguimos mejorando con las nuevas ampliaciones y con un gran mantenimiento de la actual red, de más de 300 kilómetros, y con un compromiso incuestionable con su accesibilidad y su modernización.