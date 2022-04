El futbolista Rubén Rochina, investigat per presumptes abusos a una jove a Bétera en 2021

20M EP

NOTICIA

El futbolista del Granada Rubén Rochina, ex del Llevant UE, figura com a investigat per presumptes abusos sexuals a una dona, presumptament comesos al maig de 2021 en un domicili de la localitat valenciana de Bétera, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).