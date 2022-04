El Rialto rebutja una moció del PP sobre l'ús d'espai públic perquè "impediria les campanyes polítiques"

La moció, presentada pel PP arran de la instal·lació per part de Compromís d''un monòlit" en la plaça de l'Ajuntament per a reivindicar els bons comerç per a 2022, ha comptat amb el suport dels populars i Cs i l'abstenció de Vox, i ha sigut rebutjada amb els vots de l'equip de Govern.

Sobre aquest tema, el regidor de Comerç del consistori, Carlos Galiana, ha justificat el vot en contra en què no es pot confondre la comunicació publicitària institucional amb la dels partits perquè aleshores no es podria fer campanya política.

Galiana, que ha etzibat al PP que és "una broma" que parlen sobre bon Govern aquesta setmana -en referència a l'alçament del sumari del cas Assut- ha recalat sobre aquest tema que aquest monòlit era un d'un partit polític, no de l'Ajuntament, per a "contraposar dos maneres de governar" i ha recalcat que aquesta crítica política i defensa de l'acció de Govern és "lícita".

De fet, han assenyalat que tant el PP com Cs també han reclamat l'ús d'espais públics per a fer campanyes i en eixe sentit ha recordat que "precisament es va pactar en una junta de portaveus l'ocupació d'espai públic per als grups municipals i, tal com es va acordar, Compromís va sol·licitar l'ús de la plaça de l'Ajuntament".

Per contra, la portaveu adjunta, María José FerrerSan Segundo, ha lamentat que el Govern de Ribó i PSOE hagen rebutjat "deixar d'utilitzar la plaça de l'Ajuntament com "el seu altaveu ideològic amb finalitats notòriament partidistes, fins i tot per a injuriar a altres opcions democràticament triades" en un ús "indegut, quan no infractor de la legalitat".

El problema, ha assenyalat, és que "no es tracta d'actuacions aïllades sinó d'una actitud creixent que menysprea els més elementals principis de l'ètica pública i el bon govern" i les evidències de "sectarisme, manipulació i vulneració sistemàtica de les bones pràctiques certifiquen el fracàs de Ribó de ser alcalde per a tots". En eixe sentit, ha criticat al costat de Cs, que Ribó firmara un manifest "parcial inhumanament equidistant davant el conflicte armat" d'Ucraïna.

"SECTARI I HOOLIGAN"

Per la seua banda, el regidor de Cs Narcís Estellés, que ha presentat una esmena lèxica a la moció per a canviar el terme partidista per ideologitzant, ha mostrat la seua conformitat en el fons i ha assenyalat que el caràcter "sectari i hooligan" es reflecteix en el carrer. En eixe sentit, ha afirmat que Compromís va instal·lar aquest monòlit a "esquenes dels seus propis socis" i "va haver de vindre aquest grup a posa orde". "No continuen danyant a la institució amb aquest sectarisme que mostren", ha reclamat.

Així mateix, el regidor de Vox José Gosalbez ha criticat que Ribó use a l'Ajuntament com "el seu mas", que en el camí "abandone els valencians, ha advertit que el Rialto està "a les portes del divorci" i ha demanat que es complisquen els acords.