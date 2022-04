El nomenament de ministres des de 1977 ha infrarepresentat a les zones plurilingües, segons un estudi

Aquesta investigació, en la qual participen Juan Rodríguez Teruel (Universitat de València), Jean-Baptiste Harguindéguy i Cristina Fernández Rivera (Universitat Pablo d'Olavide) i Almudena Sánchez Sánchez (Universitat a Distància de Madrid), pretenia demostrar si existia consociacionalisme en la política espanyola.

És a dir, si es donava una forma de govern en societats profundament dividides en la qual el poder es reparteix entre les elits, més enllà de qualsevol lògica de majoria, a pesar de les divisions religioses, lingüístiques o ètniques que puguen existir entre els grups socioculturals.

El treball, publicat en la revista 'Ethnopolitics', no reflecteix una lògica consociacional de representació dels interessos territorials, sinó es privilegia als ministres del gabinet de zones d'orientació lingüística monolingüe i emfatitza les habilitats individuals de les persones candidates més que les "quotes ocultes" referides a Catalunya, Euskadi i Galícia.

A més, les conclusions demostren que la selecció territorial depèn de tres variables principals: el nivell educatiu regional, la marginació de comunitats autònomes plurilingües i l'exclusió dels partits regionalistes i nacionalistes del Congrés, característiques que afavorixen l'elecció de candidats ministerials provinents de regions sense llengua regional com Madrid, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Andalusia, Múrcia o Canàries.

Per a arribar ací, l'article va analitzar els ministres i ministres del gabinet a Espanya des del 15 de juny de 1977 (legislatura constituent) fins al 27 de gener de 2021 (legislatura XIV). A nivell metodològic, el conjunt de dades complet incloïa 223 ministres espanyols i 375 nomenaments en total, informació que, disponible prèvia sol·licitud, conté detalls relacionats amb els gabinets, partits, titulars, lloc de naixement, durada i carteres durant els últims 44 anys.

"Hem adoptat l'enfocament metodològic d'elits polítiques per a abordar una pregunta més complexa sobre com està distribuït l'accés als ressorts del poder polític dins d'Espanya. Hem deixat de costat els parlamentaris, on el sistema electoral preserva els equilibris territorials, per a centrar-nos en un segment dels governants, el ministerial, precisament on el marge de decisió dels caps de govern hauria de facilitar la representativitat territorial, si eixa anara un criteri rellevant", explica el professor Juan Rodríguez Teruel en un comunicat.

A partir d'ací, les conclusions mostren alguna cosa que els seus treballs anteriors ja havien apuntat: l'origen territorial dels individus importa per a facilitar el seu accés a llocs de poder. Els polítics de les regions mediterrànies, des de Catalunya fins a Andalusia oriental, tenen moltes menys probabilitats d'entrar en el govern.

MÉS AMB EL PP I MENYS AMB EL PSOE LLEVAT MADRID

També hi ha un efecte partidista. Amb el PP, eixa asimetria s'intensifica, mentre que amb el PSOE es redueix, sense desaparéixer, i la sobrerepresentació de Madrid es manté. A més, l'estudi apunta a l'existència de molts indicis que la infrarepresentació dels ministres es pot veure encara més accentuada en altres segments de l'elit política de l'Estat com el judicial o administratiu.

Aquesta asimetria en l'accés al poder, segons l'anàlisi, és rellevant en un país amb una composició territorial complexa perquè limita la pluralitat en la direcció de l'Estat, condiciona com es presenta davant els seus ciutadans i pot tindre conseqüències sobre "decisions importants".

Com a mostra, un recent treball del professor Andrés Rodríguez Pose explica que en altres països eixa distribució territorial pot tindre efectes clars sobre la despesa pública o altres polítiques públiques. "Caldrà mirar-ho per al cas espanyol", adverteix l'investigador de la UV.