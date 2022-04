Detingut un home per apunyalar a un altre en el coll amb cristalls de gots trencats després d'una discussió

Els fets es van produir a principis del mes d'octubre, sobre les tres de la matinada, en un carrer de Burjassot, quan els agents van tindre coneixement que un home hauria sigut agredit per un altre causant-li lesions de gravetat al coll.

Després d'una discussió iniciada en l'interior d'un establiment d'oci, el sospitós va trencar diversos gots de cristall i va apunyalar la víctima al coll, per la qual cosa va ser traslladada a un hospital de València. A causa de les lesions, la víctima va estar ingressada durant diverses setmanes en el centre hospitalari.

Quan van arribar els policies, l'agressor ja no es trobava en el lloc, per la qual cosa van començar les perquisicions per a detindre'l. Finalment, l'home ha sigut localitzat i arrestat aquest matí com a presumpte autor d'un delicte de temptativa d'homicidi i ja ha passat a disposició judicial.