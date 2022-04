Assut.- Oltra veu una "comparació odiosa" equiparar el cas amb el del seu ex-marit i insta Bellver a donar explicacions

"Li van regalar els rellotges? Li van regalar el maletí de mil euros? El va acceptar? Per què i perquè li'l van oferir?", ha declarat sobre els regals que hauria acceptat Bellver segons el sumari del cas, del que s'ha alçat el secret de sumari aquesta setmana. Assut afecta a càrrecs 'populars' i socialistes pel presumpte cobrament de comissions il·legals relacionades amb operacions urbanístiques i adjudicacions de contractes durant l'etapa de Rita Barberá.

Oltra (Compromís), després d'una reunió amb Creu Roja, ha assegurat als periodistes que no sap com qualificar aquest cas "sense ser ofensiva", encara que ha reiterat que és un exemple que "desgraciadament, els valencians saben molt de la corrupció del PP" i per açò en les eleccions de 2015 la "van desallotjar" de les institucions.

I és que Assut, al seu juí, representa el modus operandi que tenien els 'populars' quan governaven, "eixe poder absolut que va confondre els interessos dels valencians amb els de el seu partit amb els propis".

Per tant, preguntada per si és equiparable al cas del seu ex-marit, Oltra ha tornat a defendre que ja ha explicat "tot el que havia d'explicar" en les seues compareixences en Les Corts: "Açò és un muntatge de l'extrema dreta on no hi ha absolutament res de veres, on tots els indicis neguen eixa teoria conspiratoria".

EL PP NO DENUNCIA PERQUÈ "SAP QUE NO HI HA RES"

També ha recalcat que el PP ha tingut accés "totes les vegades que ha volgut a tota la documentació" relacionada amb el cas i "ha pogut parlar amb les persones que van intervenir en eixe expedient". És més, ha afirmat que si els 'populars' no han presentat denúncia és perquè "saben que no hi ha res", mentre "l'extrema dreta, que per cert no ha anat a veure els papers, sí ha denunciat".

Per contra, per a Oltra està "molt clar" que Bellver ha de donar les explicacions oportunes i que no tenen cabuda les comparacions entre tots dos: "És una comparació odiosa comparar un muntatge de l'extrema dreta amb un cas que porta mesos i mesos investigant-se per la Fiscalia i per les forces i cossos de seguretat".

Ha insistit que aquest diputat autonòmic del PP, que va ser regidor d'Urbanisme amb Barberá, ho té "molt fàcil" i que el primer que ha de fer és donar explicacions com ella va fer "totes les vegades" necessàries. Així, després d'assenyalar que "un rellotge de 3.000 euros no el té ningú", ha resolt: "Un, abans de demanar dimissions, ha de demanar explicacions, és el que jo he fet tota la vida".

IL·LUSIONADA I CONTENTA

D'altra banda, preguntada per un balanç de les polítiques del Botànic que integren PSPV, Compromís i UP, la vicepresidenta ha assegurat que continua "il·lusionada i contenta" al capdavant de les polítiques socials i ha destacat l'avanç des de 2015 en àmbits com la renda valenciana d'inclusió.

"Seguim en eixe treball de construir el sistema públic valencià de servicis socials", ha reiterat, a més de destacar que la Comunitat lidere la baixada de l'atur i la creació de l'ocupació i que és una regió "referent en les polítiques avançades a Espanya".