Assut.- Ribó afirma que "la contaminada" és Catalá i recalca: "A Compromís no se'ns pot pillar en eixa pel·lícula"

Ribó, en declaracions als mitjans, ha confirmat que ja estan treballant per a personar-se com a acusació particular en aquest cas Assut, que investiga a càrrecs del PP i del PSPV per presumptes comissions a canvi d'adjudicacions d'obra pública del consistori per part d'empreses adjudicatàries que haurien realitzat factures suposadament fictícies.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que Catalá -que hui ha exigit a "tots ser molt prudents i mesurar les nostres paraules en aquesta situació"- que "té el mateix problema d'els qui pensen que tots som iguals". "Doncs mire no, Compromís no està implicat en el cas Assut", li ha replicat.

Per contra, ha mantingut que "la contaminada" és ella perquè "van generar entre la Generalitat i l'Ajuntament un nivell de corrupció tal que van ser fins a capaces de contaminar a l'oposició en el seu moment". Però ha recalcat: "Compromís no estava ni està en aquesta pel·lícula, no som d'eixe món som del món de la neteja i de treballar clar i transparent".