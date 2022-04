Dos anys de presó per a l'expresident del CD Castelló per estafar en 2011 a l'entrenador, Fernando i persones del club

La secció segona de l'Audiència Provincial de Castelló ha condemnat a dos anys de presó i a una multa de 2.880 euros a l'expresident del Club Esportiu Castelló Fernando Miralles per estafar en 2011 amb un producte d'inversió a diverses persones vinculades al club, entre ells al que va ser entrenador en aquell moment, Javier Cabello, i a l'exfutbolista Fernando Gómez Colomer.

Al costat de Fernando Miralles, també ha sigut condemnada una altra persona pels mateixos fets a dos anys de presó i 1.440 euros de multa. Tots dos acusats i una mercantil de la qual era administrador l'expresident del CD Castelló hauran d'indemnitzar a les víctimes amb 350.000 euros en concepte de responsabilitat civil.

La jutgessa ha dictat la sentència 'in voce' i ha declarat la seua fermesa després que els acusats es mostraren a favor de l'acord de conformitat al que han arribat la fiscalia, l'acusació i les defenses.

La sentència contempla els atenuants de dilacions indegudes i de reparació del dany, ja que Fernando Miralles va entregar als perjudicats 17.000 euros pel pagament de part de la responsabilitat civil.

Segons l'escrit de conformitat acordat per les parts, Fernando Miralles va ser nomenat en 2011 president del CD Castelló i, de connivència amb l'altre acusat, va oferir a diversos persones vinculades al club la participació en un producte d'inversió denominat 'Programa d'inversió d'alt rendiment', prometent-los rendibilitats per damunt de la mitjana.

Aquestes persones, confiades en la solvència i experiència professional de l'acusat Fernando Miralles, van realitzar diversos ingressos a compte del suposat programa, sense que arribaren a obtindre la rendibilitat promesa ni a recuperar els seus diners.

Així, el que va ser contractat com entrenador per Fernando Miralles a l'agost de 2011, Javier Cabello Rubio, va firmar amb aquest un contracte de col·laboració el 31 d'agost de 2011 i va transferir 50.000 euros a un compte de la qual era titular la mercantil de la qual és administrador únic l'expresident del CD Castelló, sense arribar a rebre la rendibilitat anual promesa del 15 per cent dels diners aportats.

Posteriorment, l'acusat va simular un nou negoci consistent en la novació del document original firmat per l'entrenador assegurant-li que rebria 75.000 euros de la mercantil i que la firma era necessària perquè el programa tirara avant i no perdre la inversió de 50.000 euros originalment aportats, sense que es complira de nou el contingut del contracte.

Així mateix, l'exfutbolista Fernando Gómez Colomer va realitzar tres transferències d'un total de 150.000 euros al setembre de 2011, sent beneficiària la mercantial de Fernando Miralles. Una altra persona vinculada al club va realitzar una tranferencia de 60.000 euros a favor del segon acusat i una altra de 15.000 euros a favor de Fernando Miralles. Finalment, una altra de les víctimes va realitzar una transferència de 75.000 euros a l'expresident del CD Castelló.