À Punt es retroba amb el públic i recupera "talent valencià" en la seua graella de primavera i estiu

Així ho ha avançat el director general de la radiotelevisió pública valenciana, Alfred Costa, en una presentació en el plató 1 de la casa amb alguns dels seus principals rostres, com Carolina Ferre, Màxim Huerta o les jurats de 'Duel de veus' Sole Giménez i Samantha. Al setembre es presentaran nous projectes de "servici públic" que estan en procés de definició i en els pròxims mesos s'ampliaran les campanyes de màrqueting a Alacant.

"Presentem una programació oberta i molt fèrtil. Ens llevem la mascareta per a retrobar-nos amb l'audiència en els platons i els carrers de pobles i ciutats", ha manifestat Costa, a més de destacar la pròxima recuperació de l'estudi 1 de Burjassot que va acollir "moments històrics" de l'extinta Canal 9 per a donar cabuda a nous formats en directe.

La inversió en el sector audiovisual valencià és un dels aspectes que més ha ressaltat el director en una xarrada posterior amb periodistes, gràcies a la injecció extra de 12 milions d'euros per part de la Generalitat dels 1,5 van "només per a doblatge". Aquests diners permet que ja hi haja "plena ocupació" en algunes categories professionals mentre falten dialoguistas o argumentistas.

Un altre dels eixos és l'emissió de produccions europees en valencià. Per a despedir abril, els diumenges a la nit s'estrena la sèrie dramàtica familiar 'El restaurant', "la major superproducció de la història de la televisió a Suècia" que en la presentació han arribat a comparar amb 'Downton Abbey'.

Els dijous seran les nits de cinema valencià amb pel·lícules com la guardonada 'Lucas' en el Festival de Màlaga, amb el nominat a millor actor revelació en els Goya Jorge Motos, 'Amar, 'L'ofrena', 'Coses a fer abans de morir', 'Assemblea' i 'Cordes'.

Entre els programes, si dimarts passat va tornar Carolina Ferre al 'prime time' amb la segona temporada de 'Tresors amb història', aquest divendres 29 ho fa 'Duel de veus'. I ho fa estrenant plató, l'estudi 1 de Burjassot amb més de cent persones de públic, amb "molts girs de guió" i de nou amb Àlex Blanquer com a mestra de cerimònies, el còmic Pere Aznar com a nou jurat i convidats de la talla de Varry Brava o Antonio Carmona.

A partir de la setmana vinent, de dilluns a divendres després de l'informatiu de migdia torna la mítica 'L'Alqueria Blanca' en la seua temporada 13 de 66 episodis. La seua directora, Claudia Pinto, ha assegurat que tornen amb molta energia i il·lusió per a afrontar un dels reptes més difícils que han viscut en la sèrie en convertir-se en diària, la qual cosa multiplica per cinc el treball de l'equip ampliat a 160 professionals. Els capítols setmanals es reemitirán el diumenge a la nit.

En la graella diària hi haurà canvis a partir del dilluns 2 de maig. El concurs 'Atrapa'm si pots' passa al matí (13-14 hores), 'El premi' comença la seua segona temporada ara a les vesprades i 'Terra viva', també amb Àlex Blanquer, completa la franja vespertina després del 'Bona vesprada' liderat per Màxim Huerta. Aquest magazín, que els seus presentadors han definit com un "programón", tornarà a colar-se en les cases dels valencians en directe i a portar a la tele l'ambient de les festes populars dos anys després.

"Aquesta primavera serem sí o sí la televisió de tots els valencians", ha resumit el director de l'ens després de repassar espais d'investigació com a 'Zoom', que emetrà reportatges sobre sectes o el magatzem destapat en una operació policial amb 200 animals disecados, 'Valencians al món' des de ciutats com Santiago de Xile o 'Tap Zàping' arribant al centenar de programes amb Lluís Cascant, també presentador de 'El premi'.