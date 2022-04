La última desenmascarada de 'Masked Singer' ha resultado ser una superestrella de Hollywood

Una nueva entrega de The Masked Singer en la cadena estadounidense FOX ha dejado una gran sorpresa, pues la persona que estaba bajo la máscara de Baby Mammoth es una gran actriz de Hollywood.

Los personajes o máscaras de Baby Mammoth, Prince, Space Bunny y las Queen Cobras se jugaban la expulsión en la última gala emitida del programa, en el que personalidades famosas cantan bajo un vistoso disfraz, de forma que sus identidades solo son reveladas cuando son eliminados del concurso, que en España emite Antena 3 bajo el nombre de Mask Singer.

La máscara de Baby Mammoth, con una voz bastante correcta, entonó en la última aparición la canción The Shoop Shoop Song, (It's in His Kiss), de Cher.

Los adivinadores del programa conjeturaron durante la identidad del artista y apuntaron a que podrían ser Reese Witherspoon, Melissa McCarthy, Kirsten Dunst, Rachael Ray o Dianne Wiest.

En la segunda ronda Baby Mammoth cantó Me Too, de Meghan Trainor y a pesar de que no lo hizo mal, acabó siendo la menos valorada de los cuatro personajes en liza.

ATENCIÓN, SPOILER: Se revela la identidad del personaje.

Así que tocó quitarse la enorme máscara de mamut rosa bajo la que estaba... Kirstie Alley.

La actriz es una superestrella de los años 80 y 90, que interpretó el papel de Rebecca Howe en Cheers, además de protagonizar supertaquillazos de la época como Mira quién habla y Mira quién habla también y más recientemente series como Scream Queens. Ha sido ganadora de dos premios Emmy y un Globo de Oro.