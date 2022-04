Ucraïna.- Lãberit i Juntos por la vida oferixen treball als refugiats ucraïnesos informàtics

Sobre aquest tema, el CEO de Lãberit, Carlos Pujadas, ha destacat: "És un orgull poder afirmar que hem iniciat eixe procés amb la inestimable ajuda i guia de la fundació Juntos por la Vida". En la seua campanya d'emergència, Juntos por la Vida ha organitzat i facilitat fins ara el trasllat a Espanya a més de 1.800 refugiats, especialment dones, xiquets i xiquetes, dels quals més de 1.200 han arribat a la Comunitat Valenciana, sobretot a València i Alacant. La resta han anat a altres ciutats espanyoles en col·laboració amb altres organitzacions.

Ara alguns d'ells, els que tinguen formació informàtica sense importar el nivell, podran beneficiar-se de l'acord entre la fundació i l'empresa que, a més, posarà professors d'espanyol per a qui ho necessite en el seu centre de formació.

L'empresa destaca que ja s'ha incorporat el primer d'ells, Oleksandr Petryschenko, de 23 anys i nascut en Vovchkiv, que ja coneix la Comunitat Valenciana per ser xiquet d'acollida amb Juntos por la vida fa anys. S'incorpora a l'àrea de sistemes i ocuparà una posició en suport de la companyia. El jove ucraïnés, en incorporar-se a Lãberit, ha ressaltat: "M'han donat una oportunitat i això és el millor que poden fer per nosaltres en aquest moment: donar-nos un treball per a tindre un futur".

Pujadas ha ressaltat que per a Lãberit "respondre oferint treball és "donar dignitat a les persones que el nostre país acull" i ha recordadado que en els últims anys han vingut creant de forma sostinguda més de 100 llocs de treball anuals, així que oferir treball efectiu i real a qui ha deixat la seua vida arrere és per a nosaltres una obligació i un orgull. Està en el nostre ADN ser responsables amb la resta", conclou.

Per la seua banda, Clara Arnal, presidenta de la Fundació Juntos por la Vida, que el nivell d'atur a Ucraïna abans de començar el conflicte era "increïblement menor al d'Espanya i per a evitar els nivells de frustració que suposa la falta d'accés al mercat laboral i, per tant, la falta d'autonomia personal, veiem necessari facilitar l'accés a l'idioma espanyol i engegar un programa d'inserció laboral".

Per açò, realitzaran una tasca d'intermediació entre les persones refugiades i potencials empreses contractants. Una d'elles és Lãberit, que ja ha oferit llocs de treball a jóvens amb formació o experiència en informàtica. "Li agraïm la seua col·laboració amb aquesta magnífica iniciativa que ajudarà a millorar la vida d'algunes d'aquestes persones", ha apuntat.