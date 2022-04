Assut.- 'Operació col·legis', la part de la trama que involucra amb comissions a tots els principals investigats

Es tracta de l'única en la qual "convergeixen" els principals investigats i en la qual, en un acte del passat mes de febrer, la jutgessa assenyala les comissions que haurien rebut per aquesta operació l'exvicealcalde de València i considerat mà dreta en el seu temps de Rita Barberá; el cunyat de l'exalcaldessa i advocat, José María Corbín; l'exregidor socialista i exsubdelegat del Govern a València, Rafael Rubio, i el que anara cap dels servicis jurídics de l'extinta Divalterra i administrador únic de Vera Llorens, José Luis Vera. També el cap dels servicis jurídics del consistori, contra el qual no se segueix la causa en haver mort.

El motiu: la participació directa en accions que van permetre a les empreses participades per Jaime Febrer quedar-se amb tres parcel·les per a edificar, en una zona en auge a València, per un preu, almenys, de 14 milions d'euros inferior al de mercat (que resultaria el perjuí per a les arques públiques), o bé, en el cas de Rubio, per silenciar i no denunciar públicament el que inicialment havia assenyalat com un "'pelotazo' urbanístic".

Segons la magistrada, el valor de les tres parcel·les haguera pogut aconseguir el doble de l'import pel qual es van transmetre, i tot açò "vulnerant els procediments establits per a l'alienació de béns patrimonials i obviant tot tipus d'informació als ciutadans". Per a aconseguir la taxació més favorable, la trama va fer ús de l'exedil d'Urbanisme, Jorge Bellver, beneficiari de regals, especialment rellotges.

La trama va seleccionar les parcel·les del seu interés -en els carrers Reina Violante, Círculo de Bellas Artes i Evaristo Crespo Azorín-, i va aconseguir que se n'anara modificant el PGOU a la seua conveniència i fins i tot va obtindre la taxació que li beneficiava. Tot açò, aprofitant una "falsa argumentació" del cap dels servicis jurídics, que li va servir a Grau durant tot el procés, amb escriptures pactades directament amb Febrer en successius esborranys i sense que el relatiu a aquests fets tinguera reflex en la comptabilitat financera del consistori.

"TAULA DE COSTOS"

Els empresaris van crear una "taula de costos" que van ser modificant i en la qual es reflecteix el pagament de 360.000 euros al responable dels servicis jurídics, identificat amb la 'N' i 1.200.00 euros a la A (renombrada com 'AG'), Alfonso Grau, que, segons consta en l'acte, va donar el vistiplau a rebre eixa quantitat per la seua participació. A Corbín, que va firmar un contracte amb Febrer anomenat "destí col·legi", se li va abonar 186.360 euros per aquesta operació en la "que no consta que tinguera intervenció alguna excepte per ser cunyat de Rita Barberá".

I a Rafa Rubio ('RR'), 300.000 euros. Segons consta en l'acte, Rubio rebia regals des de 2002 -vi i champagne- que s'entregaven fins i tot en la seu del PSOE i va mantindre un menjar amb Febrer, l'exresponsable de Finances del PSPV Pepe Catalunya i Vera, al setembre de 2005, en la qual es va tractar de la denúncia pública prèvia que havia fet i de la qual es va concloure que no anava a portar la vigilància de l'ocorregut amb el deute a les congregacions. I, concreta la jutge, "no anava a tindre interés a revisar perquè ja havia cobrat una res menyspreable comissió per a açò". Per mediar i propiciar la reunió, Vera va rebre una comissió de 150.000 euros.

DES DE 1999

La magistrada detalla en la resolució que, entre 1999 i 2013, el Grup Axis i empreses participades per algunes dels seus mercantils, es va dedicar al pagament de comissions il·lícites a diferents càrrecs públics, funcionaris i advocats -per les seues relacions especials i influències amb alts càrrecs- per a l'obtenció de decisions administratives "concordes als seus interessos mercantils amb total menyspreu i consegüent dany als interessos públics".

Segons la jutgessa, l'àmbit d'actuació del grup empresarial de Jaime Febrer es va desenvolupar principalment en l'Ajuntament de València encara que també a Xixona, Burjassot i Benicàssim i en entitats públiques com a Actuacions Urbanes de València S.A (Aumsa), dependent del consistori, i Acuamed, de caràcter estatal.

En el cas de la 'Operació col·legis', va intervenir el Grup Axis a través de Construccions València Constitució i de l'operativa desenvolupada per Mediterrània d'Actuacions Integrades (MIA), constituïda al juliol de 2005.

L'única fi d'eixa constitució era la cessió per part del consistori de parcel·les per a ús residencial a canvi de pagar el deute contret per est per la indemnització que corresponia a deu congregacions religioses, arran de que el PGOU de 1988 aprovara la restricció d'aprofitament urbanístic, la qual cosa va afectar a diverses parcel·les on hi havia centres docents d'eixes entitats.

El procés judicial va acabar per sentència del Suprem en 1999 i per dos actuacions d'execució de sentència de 2006 del TSJCV, en els quals es va quantificar la indemnització que havien de rebre els propietaris de les parcel·les en més de 31 milions d'euros. En aquest cas, la trama va aconseguir que Grau aconseguira que l'Ajuntament no recorreguera eixa resolució, un recurs que sí que va presentar la Generalitat però del que finalment va desistir.

L'Ajuntament mancava dels diners per a pagar eixe deute pel que es va ordir el pla per a vendre les parcel·les triades per MIA, que avançava el preu de la venda i pagava a les congregacions, la qual cosa va suposar una modificació parcial del PGOU per a desafectar-les de l'ús dotacional i destinar-les a residencial "i mitjançant valoracions 'ad hoc' i il·legalitats comptables, aconseguir un equivalent econòmic a la indemnització que havia de ser abonada".

Tant Jaime Febrer com la consellera i investigada Mónica Montoro, van dur a terme totes les actuacions per a adquirir les parcel·les i triar les que més els interessaven, per al que es van valdre del pagament de les comissions.

Així es va aconseguir que l'Ajuntament "ocultara" tot el negoci desenvolupat, organitzat pels dos empresaris, especialment amb la "participació activa" de Grau; la cap de servici de patrimoni (receptora de regals); Jorge Bellver i els morts cap dels servicis jurídics i del cap de servici de planejament.

En l'acte es detalla el procés de selecció de les parcel·les i com es va modificar el PGOU d'acord amb l'estudi econòmic realitzat per la pròpia Montoro, i els canvis posteriors en la selecció segons la voluntat dels empresaris.

Va ser el propi Grau qui va contactar amb la Conselleria d'Educació per a la desafecció de l'ús dotacional, i en 2006 es va rebre la comunicació d'aquest departament fent saber al consistori que no eren necessàries per a implantar cap col·legi. I, segons la jutgessa, al gener de 2007 el propi Grau va aconseguir en Junta de Govern incloure la possibilitat d'edificar VPO, la qual cosa permetia obtindre major edificabilitat a MAI.

I es va intervenir també en la part de les taxacions per a afavorir a la mercantil, després que Febrer triara Tinsa per a fer-ho. La magistrada sosté que en aquesta part va participar activament Bellver, qui va presentar una moció perquè s'autoritzara la valoració dels terrenys per Tinsa, al·legant que no hi havia personal especialitzat, la qual cosa va permetre l'adjudicació del contracte de valoració.