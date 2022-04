Assut.- Gómez: "En aquest cas tots els partits tenen relació, però només el PSPV ha expulsat als implicats"

Gómez, en declaracions als mitjans abans del ple municipal, ha recalcat sobre este tema que "bona part del cas Assut versa sobre Alfonso Grau, vicealcalde i mà dreta de l'exalcaldessa Rita Barberá o sobre regidors com Jorge Bellver, que va tindre la responsabilitat d'Urbanisme, i que van utilitzar l'Ajuntament per a afavorir i enriquir no només al partit sinó a ells mateixos".

Així, s'ha referit a "els regals de milers d'euros" que en el cas de Grau, ha criticat, "va ser fins i tot un pis de luxe en el qual actualment resideix, baixos, parking, amb uns muntants econòmics que sobrepassen l'1,5 milió d'euros". Per tant, ha recalcat, "estem parlant d'un dels majors casos de corrupció del PP en l'Ajuntament" i ha recordat que en la seua etapa d'advocada prèvia a entrar en el PSPV ja va denunciar "obertament la utilització que es feia de les institucions per a enriquir-se".

Preguntada per si està preocupada per la imatge que dona el PSPV -entre els imputats estan l'exedil socialista i exsubdelegat del Govern a València, Rafael Rubio i l'exresponsable de les Finances del PSPV José María Catalunya- ha assenyalat: "la roïna notícia és que genera una desafecció política, però ara com ara els valencians poden confiar en els seus actuals dirigents, tant de l'Ajuntament com de la Generalitat, dirigents honrats que treballen per l'interés general com hem demostrat en aquests set anys de Govern".

Així, ha insistit que aquest és un cas que ve dels Governs del PP en l'Ajuntament de València que "tenien majoria absoluta i que prenien les decisions que estimaven oportunes i que afectava a la gent que tenia la màxima responsabilitat".

"PSPV, SEMPRE EXEMPLAR"

Per contra, ha subratllat que "actualment càrrecs del PSPV que estiguen imputats no hi ha perquè el partits socialista és sempre exemplar en la seua presa de decisions i quan hi ha un càrrec directe que està investigat o relacionat amb un cas de corrupció directament se li expulsa i se li dona de baixa de militància".

Així, ha insistit que "bona notícia" és que "la Justícia funciona" i que ha acabat "la sensació de falsa impunitat que vivien tots els dirigents del PP que durant anys utilitzaven les institucions públiques per als seus interessos".

De fet, ha recordat que fins el 2015 "quan es preguntava a un valencià qual era la seua principal preocupació era la corrupció", mentre que "hui la corrupció no ix entre les seues principals preocupacions". "Hem fet un gran esforç per alçar la hipoteca reputacional i cal fer un gran esforç per transmetre que hui es pot confiar en els seus dirigents i en els seus governs", ha postil·lat.