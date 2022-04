Més de 600 conductors denunciats a la Comunitat per circular sense cinturó o no fer ús del SRI en menors

Durant a la campanya desenvolupada entre el 4 i el 10 d'abril, tant en vies urbanes com a interurbanes, s'han controlat 33.779 vehicles a la Comunitat Valenciana.

Per províncies, en la de València s'han controlat 19.290 vehicles i s'han denunciat 516 conductors; en la d'Alacant es van controlar 13.268 vehicles i es va proposar sanció a 74 persones i en la de Castelló, 1.221 vehicles han sigut controlats i s'han denunciat 48 conductors.

A nivell nacional, en aquests set dies s'han controlat un total de 356.510 vehicles, en els quals han detectat 4.607 infraccions de conductors o passatgers que no feien ús del reglamentari sistema de retenció.

El més preocupant de les denúncies interposades té a veure amb la xifra de menors amb una altura inferior o igual a 135 centímetres, que viatjaven sense fer ús d'aquest dispositiu de seguretat o ho feia de manera incorrecta.

Per a evitar aquest tipus de comportaments, la recentment estrenada Llei de Trànsit i Seguretat Vial ha elevat a quatre els punts que es perden per no utilitzar el sistema de retenció infantil adequat o no fer-ho de la manera correcta, de la mateixa manera que s'ha fet amb el no ús del cinturó de seguretat.

Si portar el cinturó posat redueix a la meitat el risc de mort en cas d'accident, en el cas dels xiquets, la utilització dels sistemes de retenció infantil és encara més important ja que les dades demostren que nou de cada deu lesions infantils greus o mortals s'haurien evitat si s'hagueren utilitzat els sistemes de retenció obligatoris. A més, en cas d'accident, les lesions es redueixen fins a en un 75% amb un ús adequat dels mateixos.

CINTURÓ DE SEGURETAT

En el cas del cinturó de seguretat, de totes les denúncies interposades per no utilitzar-ho, la major part d'elles es va produir en vies convencionals, una dada especialment preocupant ja que aquest tipus de via segueix sent la més perillosa i on major nombre de víctimes mortals es registren.

La DGT ha recordat una vegada més que el cinturó és imprescindible també en els seients posteriors ja que en cas d'impacte frontal, per exemple, la probabilitat que un ocupant d'eixos seients colpege mortalment a un altre passatger de davant pot ser fins a huit vegades major.

Sense cinturó de seguretat, a 80 km/h els passatgers de darrere no tenen cap forma de subjectar-se i són projectats amb els de davant amb una força equivalent al colp d'una bola de 1.200 quilos a 10 km/h, la qual cosa podria matar o lesionar greument als ocupants dels seients davanters.