Llueven las denuncias de agresión sexual contra un expresentador estrella de la televisión en Francia

Patrick Poivre d'Arvor, uno de los periodistas más famosos de Francia después de haber presentado el informativo de televisión de más audiencia del país durante 21 años, vive una tormenta judicial por una lluvia de acusaciones de agresiones sexuales a la que se ha venido a sumar una nueva denuncia.

Una mujer a la que se identifica con el nombre ficticio de Mathilde ofrece este jueves su testimonio en un programa de investigación de la televisión pública France 2 después de haber presentado una denuncia por una violación que supuestamente sufrió en 1995 en el mismo despacho de Poivre d'Arvor.

Mathilde, que entonces tenía 24 años y trabajaba de periodista en TF1 junto al presentador estrella del canal, relata cómo primero le preguntó si tenía novio y cuando ella le contestó que no la empezó a abrazar, la tumbó en la moqueta y la violó.

"Estuve mirando el techo -explica-. Duró dos minutos, no más de dos minutos. Se vistió, me vestí. Me dijo hasta mañana".

Mathilde le acusa también de tentativa de violación por otros hechos que sucedieron en la redacción una noche en la que pretendió forzarla a hacerle una felación.

Desconocía esta nueva denuncia

El abogado de Poivre d'Arvor, Philippe Naepels, afirmó en declaraciones a la emisora France Info que su cliente no estaba al corriente de este nuevo procedimiento en su contra, pero aseguró que responderá a todas las cuestiones que se le puedan plantear "como lo ha hecho siempre".

La asociación #MeTooMédias creada por mujeres que le acusan de acoso y violencia sexual había contabilizado hasta este miércoles en total 26 que se han manifestado ante las autoridades por considerarse víctimas de la antigua estrella de la televisión, de las cuales 16 han formalizado denuncias, siete por presuntas violaciones.

Poivre d'Arvor ha respondido acusándolas de denuncias calumniosas. Una primera denuncia suya por ese cargo había sido archivada por la Justicia el pasado febrero.

El escándalo saltó a la luz pública en febrero de 2021 cuando las mujeres empezaron a manifestarse y a llevar este asunto ante los tribunales. Poivre d'Arvor, que tiene ahora 74 años, presentó el informativo de la noche de TF1 entre 1987 y 2008.