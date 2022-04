La UPV, entre les 300 universitats amb major impacte social i econòmic del món segons THE

La llista classifica a les institucions d'ensenyament superior basant-se en el seu compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), iniciativa impulsada per l'Organització de les Nacions Unides (ONU) en 2015.

2022 THE University Impact Rànquings situa la institució dirigida per José E. Capilla entre les 100 millors universitats del món en tres dels ODS: el 4, qualitat de l'educació, en el qual la UPV ocupa la 73ª posició global; el 9, indústria, innovació i infraestructures, en el qual és 75ª; i el 12, producció i consum responsables, en el qual figura en 94º lloc, detalla la Politècnica valenciana en un comunicat.

Així mateix, l'indicador, que en la present edició ha analitzat un total de 1.524 universitats de 110 països, inclou la UPV en el top 200 mundial en dos ODS més, el 2, fam zero, i el 8, treball decent i creixement econòmic.

Des de l'entitat educativa recorden que els 17 ODS van ser formulats oficialment el 25 de setembre de 2015, dia en què l'ONU va aprovar l'Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible incloent en ella 17 objectius globals per a eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat. Cadascun d'ells té metes específiques a aconseguir durant aquests 15 anys.

La classificació realitzada per THE posa una vegada més de manifest l'excel·lència de la UPV, reconeguda per tots els rànquings internacionals de primer nivell.

En la seua edició més recent, l'Academic Rànquing of World Universities (ARWU, popularment conegut com el rànquing de Shanghái), va qualificar a la UPV com a millor politècnica d'Espanya, a més d'incloure-la, per 17º any consecutiu, entre les 500 millors universitats del món.

Així mateix, l'última publicació realitzada fins avui del QS World University Rànquings (juny de 2021), va incloure la UPV en el top 400 mundial (371ª), assenyalant-la, a més, com a millor universitat de la Comunitat Valenciana, conclouen.