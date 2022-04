Después del susto en directo de Belén Esteban, que finalmente tuvo graves consecuencias para su salud, ya que se rompió la tibia y el peroné, se supo que, además, la colaboradora tendría que ser operada de manera inminente.

Este jueves, cuatro días después de su desafortunada caída, la de Paracuellos ha ingresado en el hospital para ser finalmente intervenida.

La tertuliana llegaba al centro médico en ambulancia y protagonizando unas impactantes imágenes: ocultándose el rostro con una manta para evitar ser fotografiada.

Lo hacía junto a su marido, Miguel Marcos, su apoyo incondicional en ella en estos días tan difíciles.

Durante varios minutos en los que nadie sabía muy bien lo que había pasado, nada más ocurrir el accidente, la tertuliana no dejaba de quejarse por el dolor y repetía una y otra vez: "No me tendrán que operar, ¿no? Que no me operen". Finalmente, ha tenido que ser así.

Para su disgusto, desde Sálvame confirmó Jorge Javier Vázquez que Belén había hablado con el programa para anunciar no solo que finalmente la tendrán que operar, sino que sería de manera inminente.

Belén Esteban, en camilla. GTRES

"Belén está emocionalmente devastada", reveló el presentador. "Ha tenido que dormir en el sillón porque no podía subir las escaleras. No coge el teléfono a nadie porque no tiene ánimos".

Esta nueva información pilló a todos sus compañeros por sorpresa, y le mandaron ánimos desde plató para que se recupere pronto.