Tinet Rubira deja caer que volverá 'Operación Triunfo': "Hay gente que se lo está pensando"

Los fans de Operación Triunfo están deseando que su programa favorito vuelva a las televisiones desde el momento en el que finalizó la última edición. Han pasado ya varios años desde que eso sucediera y siempre está en el aire el rumor sobre su regreso. Ahora ha sido Tinet Rubira, el director de Gestmusic, quien se ha pronunciado al respecto.

En marzo llegó una noticia que no gustó nada a los seguidores del concurso. Televisión Española confirmó que rechazaba continuar con el formato, por lo que no volvería a ser emitido en La 1. Pero ahora Rubira contesta a ese varapalo afirmando que hay otras posibilidades.

Frank Blanco, encargado de dirigir el El Circ, fue claro con su pregunta. "¿Operación Triunfo, que a día de hoy no tiene firmado nada, tiene alguna novia o algún novio?". Y fue en ese momento cuando Tinet dejó caer que podría ser así. "Hay gente que se lo está pensando", dijo para sorpresa de los espectadores.

Además, continuó haciendo una especie de alegato hacia su programa. "Es evidente que cuando un formato como Operación triunfo está libre no hace falta que pongas un anuncio", dijo antes de desvelar que "muchos despachos se han preguntado: '¿Nos convendría tenerlo? ¿No nos convendría? ¿Qué pros y contras habría?'. Que se ha hablado somos conscientes, me ha llegado".

Sin embargo, aunque todos estos indicios hacen presagiar que en un futuro próximo los españoles podrán disfrutar de nuevas voces, Rubira asegura que aún no ha recibido una llamada directa. "Ya nada se vende solo. Hay que poner de su parte y hay que vender el artículo. Las cosas ya no son como antes de 'Me lo quitan de las manos'", afirmó.