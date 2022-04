Margarita Robles, ministra de Defensa, está en el punto de mira tras hacer una defensa a ultranza de los servicios del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por el presunto espionaje de decenas de políticos independentistas catalanes y vascos, el llamado escándalo de Pegasus por el nombre del software que se ha utilizado.

"¿Qué tiene que hacer un Estado cuando se vulnera la Constitución o se habla con Rusia?", espetó la política el miércoles en el Congreso. Tanto el presidente catalán, Pere Aragonès, como Esquerra Republicana, han pedido la dimisión de la ministra socialista después de que justificara con estas palabras este supuesto espionaje de más de 60 políticos.

En el control parlamentario, Robles se enfrentó a las acusaciones del hemiciclo sobre esta información, que ha sido publicada por The New Yorker. Su respuesta sobre su implicación fue tajante: "Usted habla del New Yorker, yo no conozco ese medio de comunicación. No sé con qué fuentes actúa".

👋🏼 Hola Excma. Sra. D. Margarita Robles @Defensagob, aquí tiene más información sobre la revista The New Yorker:https://t.co/4GBixCjtet https://t.co/uN4Tdk29pH — Ronan Farrow (@RonanFarrow) April 27, 2022

"Hola, excelentísima señora doña Margarina Robles. Aquí tiene más información sobre la revista The New Yorker", le escribió horas después el periodista Ronan Farrow, autor de la investigación.

Tras dos años de trabajo, el neoyorquino de 34 años aseguró en su reportaje que los gobiernos eran los únicos que podían comprar el programa comercial Pegasus, utilizado para atrapar a terroristas y criminales, pero defendió que también suele usarse para atacar a la oposición. Aun así, esta no es la primera vez que el nombre de Ronan sale a la luz, tanto por sus logros profesionales como por su vida personal.

Hijo de Mia Farrow y Woody Allen

Nacido el 19 de diciembre de 1987, Satchel Ronan O'Sullivan Farrow es el cuarto hijo biológico de la actriz Mia Farrow, y el único del director de cine Woody Allen. Tiene 13 hermanos, 10 de ellos adoptados en otros países.

No tiene ninguna relación con su padre. De hecho, aunque no hay nada confirmado, su madre declaró en 2013 que Ronan podría ser hijo de Frank Sinatra, con quien ella estuvo casada años antes, en la década de los 60. Sin embargo, el periodista quiso quitarle hierro al asunto bromeando con que "todos somos posiblemente hijos de Frank Sinatra".

"Woody Allen legalmente, éticamente y personalmente fue absolutamente un padre en nuestra familia", comentó más seriamente en 2018, a pesar de estar más lejos de él y lo sigue estando. De hecho, lo vivido con su padre provocó que en 2020 rompiera su contrato con su editorial, Hachette, después de que esta publicara A propósito de nada, la polémica autobiografía del director de cine.

La infancia de Ronan no estuvo exenta de problemas, pues en su adolescencia, tras un viaje a Sudán, contrajo una infección en los huesos que provocó que estuviera cuatro años con operaciones y tratamientos que le hacían andar con muletas o en silla de ruedas.

Los procesos legales característicos de su familia también le salpicaron, ya que en 1993, a sus 6 años, Woody Allen demandó a Mia Farrow para luchar por su custodia y la de dos de sus hermanos, Dylan y Moses, aunque finalmente ganó ella.

El periodista, tras múltiples rumores sobre su sexualidad que le relacionaron con Jon Lovett, comediante y exescritor de los discursos de Obama, confirmó en 2018 que formaba parte del colectivo LGTB. De hecho, lleva desde 2011 con el humorista, al que le pidió matrimonio en 2019.

Premio Pulitzer por la investigación sobre Weinstein

El #MeToo se ha convertido en uno de los movimientos más importantes del siglo, tanto en Estados Unidos como en el mundo, y que surgió a raíz de las denuncias de abuso sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein. Y, sobre este tema, Ronan Farrow realizó una ardua investigación, sobre la que planeó la intención de censura del lado oscuro de Hollywood, por la que terminó ganando el Premio Pulitzer de Servicio Público en 2018.

El cineasta, tras enterarse de que estaba llevando a cabo esta investigación, intentó desacreditarle por su historia familiar, mientras que el periodista también recibía constantes llamadas amenazantes y acoso de desconocidos, hasta el punto de tener que mudarse.

El reportaje fue finalmente publicado en The New Yorker el 10 de octubre de 2017 bajo el titular de "De agresivas insinuaciones al asalto sexual: las acusadoras de Harvey Weinstein cuentan sus historias". Un año después, tanto el diario como el periodista ganaron el Pulitzer, y en 2019, Farrow publicó su libro Depredadores: El complot para silenciar a las víctimas de abuso en el que relataba su lucha para publicar su investigación.

Política, causas sociales y televisión

A pesar de su juventud, Ronan Farrow tiene una larga carrera profesional, pues empezó desde muy joven en múltiples sectores. A los 17 fue portavoz de la juventud de UNICEF, tiempo en el que trabajó por el rescate de mujeres y niños en Sudán, la lucha contra la epidemia del sida en Nigeria o la creación de un proyecto para los Centros para el Control de Enfermedades en Nairobi.

A sus 20 años, durante la presidencia de Obama, también trabajó en el Departamento de Estado como Asesor Especial para Asuntos Humanitarios y de ONG en la Oficina de Richard Holbrooke, Representante Especial para Afganistán y Pakistán; y en 2011 también fue consultor especial y director de la Oficina de Asuntos Globales de la Juventud del Departamento de Estado de Hillary Clinton.

En televisión también tuvo su hueco, pues en 2014 tuvo su propio programa en la NBC, Ronan Farrow Daily, y, aunque fue cancelado por baja audiencia, siguió en la cadena como corresponsal de NBC News y realizando reportajes en el programa Today. En diciembre de 2019, también hizo una aparición en el programa de entrevistas The View, de ABC.

Al margen del periodismo, también hizo sus pinitos en el entretenimiento, prestando su voz a las versiones en inglés de las películas de anime La colina de las amapolas y Se levanta el viento, e hizo un cameo en la sticom de Netflix Unbreakable Kimmy Schmidt.

Sin duda, Ronan Farrow ha tenido unos 34 años que han dado mucho de sí, tanto personal como profesionalmente, y, alejado del foco mediático que provoca su padre, se ha convertido en una figura clave en el periodismo, tanto en Estados Unidos como internacionalmente.