Assut.- Catalá: "Tots, i dic tots, hem de ser molt prudents i mesurar les nostres paraules en aquesta situació"

En eixe sentit, Catalá ha recordat que ahir ja va advertir que la "carpetada definitiva" per part del Tribunal Suprem de la causa coneguda com el 'pitufeo', que va afectar a gran part de l'equip de l'exalcaldessa Rita Barberá, és "l'evidència que tots hem de ser molt prudents".

Per açò, ha assenyalat que "hui que les portades afecten més a altres partits, com al socialista, seguisc pensant el mateix que ahir, que la presumpció d'innocència i la prudència ha de ser la línia a seguir".

No obstant açò, ha lamentat que ahir va veure "no molt prudent" a l'alcalde de València, Joan Ribó, -que ahir va assenyalar que "València es va distingir per ser una capital de la corrupció al costat de Madrid" - i sobre aquest tema ha subratllat: "Espere i desitge que Compromís i el PSPV aborden aquest ple amb prudència perquè en cas contrari s'equivocaran".

Sobre aquest tema, preguntada per si considera que s'han de depurar persones d'eixa vella guàrdia, ha insistit que cal "intentar defendre la presumpció d'innocència". Així, ha assenyalat que "en aquest Ajuntament segueix treballant Rafa Rubio" exedil socialista i exsubdelegat del Govern a València i que ha recordat que ha sigut també coordinador d'Urbanisme del Govern de Ribó i del PSPV, i que "per descomptat és una de les persones afectades per aquest procediment" en estar investigat.

Per açò, ha assenyalat que el respecte que ha demanat per als seus companys també ho demana per als companys d'altres grups. "Tots hauríem de ser molt prudents", ha postil·lat.