Educació desenvolupa un curs de formació del professorat perquè les científiques tinguen més presència a les aules

'Una ciència amb científiques per a l'aula' consisteix en un curs pilot de 30 hores de durada que s'imparteix de manera online i que es dirigeix al professorat d'Educació Secundària. Per al seu disseny, en el qual s'ha estat treballant durant prop d'un any, s'ha comptat amb la col·laboració de professionals de totes les matèries STEM: matemàtiques, biologia i geologia, física i química, tecnologies i informàtica.

Iniciada el passat 23 de març, en aquesta primera edició estan participant un centenar de docents de centres educatius valencians: "La finalitat no és només donar a conéixer científiques, sinó sobretot transformar i ampliar el concepte de la ciència, així com oferir instruments per a incloure-les en la pràctica docent. Aquest enfocament pràctic és el que permetrà un canvi real des de les aules", ha explicat en un comunicat Ana López-Navajas.

Ara, l'equip del projecte europeu Women's Legacy es dedicarà a millorar el curs a partir d'aquesta primera experiència i a adaptar-ho a més nivells educatius, com el professorat universitari de màsters de Secundària. A més, la intenció és que s'impartisca en altres autonomies i en països com Itàlia, Lituània i Escòcia.

Aquesta formació és el primer producte intel·lectual del projecte europeu Erasmus + CA201 d'innovació educativa Women's Legacy liderat per la Conselleria d'Educació, que el seu objectiu és que les contribucions de les dones en la història i la cultura formen part dels continguts educatius. Així, el curs quedarà a disposició pública perquè qualsevol institució educativa puga oferir-lo al professorat.

Es completarà amb altres quatre productes intel·lectuals realitzats per l'equip de Women's Legacy: un banc de recursos amb activitats, indicacions i informacions sobre les dones i les seues contribucions, juntament amb tres catàlegs d'obres i fragments d'autoria femenina en música, literatura i art.

Tot açò es presentarà divendres que ve 6 de maig en Els Arts, en un acte dirigit a professorat de l'àmbit estatal i representants d'institucions educatives autonòmiques, estatals i internacionals. Aquests productes intel·lectuals també es publicaran en format digital i gratuït pròximament en la web del projecte.

WOMEN'S LEGACY: PROJECTE EUROPEU ERASMUS + CA201

El projecte europeu Women's Legacy d'innovació educativa Erasmus + CA201 es va iniciar en 2020 amb una durada de tres anys. Ho lidera la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i participen nou socis valencians, d'Itàlia, Lituània i Escòcia. Aquesta associació estratègica per al desenvolupament de la innovació educativa en l'àmbit europeu està finançada amb 361.755 euros pel programa europeu Erasmus +.

Entre els socis de Women's Legacy, que coordina Educació de la Generalitat, destaquen els servicis d'educació del Glasgow City Council, l'ajuntament de la ciutat més gran d'Escòcia; les universitats de València i Vilna; i el IAL Nazionale - Innovazione Apprendimento Lavoro, la major xarxa italiana d'empreses socials que treballen en formació professional i formació contínua.

Els altres cinc socis d'aquest Eramus+ són El Legado de las Mujeres, una associació espanyola de professorat per a donar visibilitat a les dones en els continguts d'Educació Secundària; l'Escola Sindical de Formació Melchor Botella d'Intersindical Valenciana, i dos centres educatius de Secundària, el IES Benicalap de València i l'IS Luigi Einaudi d'Itàlia.

El projecte va nàixer com a resposta europea a la necessitat comuna d'oferir instruments d'intervenció didàctica que servisquen per a corregir la visió androcéntrica de la cultura transmesa en l'educació i recuperar el patrimoni cultural europeu d'autoria femenina ocultat, introduint una perspectiva cultural més completa en els continguts educatius.