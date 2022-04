Puig assegura que ha sigut una legislatura "complicada" i afronta el futur amb "esperança": "És un any decisiu"

En declaracions als mitjans a Alacant, moments previs a l'arrancada de la peregrinació de la Santa Faç, Puig ha volgut valorar "absolutament" el comportament de la societat valenciana, la "corresponsabilitat que han tingut tots durant la pandèmia" i també "tots els acords que s'han produït en aquest moment més que complicat".

"Des d'eixa perspectiva afrontem el futur amb esperança, enguany és un any decisiu per a implementar els projectes 'Next Generation', és també un any fonamental perquè els pressupostos més importants de la història s'apliquen i seguim avançant en tot el que és la potència i en el desenvolupament de la Comunitat Valenciana", ha indicat.

Igualment, considera que "és el moment valencià malgrat totes les dificultats" i assenyala que "així ho serà" perquè "enguany serà un any en el qual aconseguirem les xifres que es queríanalcanzar per a la recuperació del treball i es veurà que anem pel bon camí". "Hem aconseguit que tots els indicadors econòmics socials, fins i tot després de la pandèmia, siguen millors", ha agregat.