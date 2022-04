Assut.- Giner: "Aquest cas demostra que la corrupció ha campat a plaer durant 40 anys de bipartidisme"

Sobre aquest tema, en declaracions als mitjans abans de la celebració del ple, assenyala que com a regidor d'aquest Ajuntament i com a servidor públic li "sufoca tot el que estem vivint amb aquesta situació".

"Hui més que mai em sent honrat i orgullós de pertànyer a un partit de centre, a un partit que allí on ha estat ha sigut un exemple de transparència i de bon fer", ha recalcat. Així, ha assenyalat que allà on Ciutadans ha estat, ja siga a Andalusia, Castella i Lleó, "ha sigut un partit exemplar i la corrupció ha desaparegut". "El que sí que està clar és que ni PSOE ni PP estan en posició de donar lliçons a ningú, i menys de transparència", els ha retret.

Així mateix, considera "cridaner" el moment en el qual "ha explotat tot açò" ja que els valencians "obrin els periòdics i es troben les pàgines plenes amb la corrupció d'aquest Ajuntament, just quan ells han de començar a ingressar el primer pagament de l'IBI o quan els autònoms, per ser final de mes, han de pagar les seues quotes", ha afegit.