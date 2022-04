Puig demana a la Santa Faç la fi de la guerra a Ucraïna i recuperació econòmica i social per a "suturar la desigualtat"

Així s'ha pronunciat en declaracions als mitjans el president, moments previs a l'arrancada de la romeria, a les portes de la concatedral de Sant Nicolás, on ha afirmat el seu suport perquè aquesta celebració siga declarada d'Interés Turístic Autonòmic, tal com va ratificar el ple municipal aquest mateix dimecres.

"Crec que la romeria no necessita cap tipus de distinció perquè ella mateixa és una distinció per a tots nosaltres. És un fet molt rellevant a la Comunitat Valenciana, perquè és part de la voluntat d'Alacant, i la voluntat de concòrdia, convivència i de la voluntat de sumar i, per descomptat, done suport a eixa petició d'una manera entusiasta", ha sostingut.