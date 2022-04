La sorprendente foto de Jorge Javier Vázquez, de risas con Marta Riesco, después de su feroz ataque: "Mi nueva mejor amiga"

Solo unas horas después de su feroz ataque a Marta Riesco, Jorge Javier Vázquez sorprendió a sus seguidores de las redes sociales con una fotografía, cuanto menos, curiosa y que puede que traiga cola.

En ella salen ambos, de risas y buen rollo, por los pasillos de Mediaset, sonde coinciden continuamente por sus respectivos trabajos, él presentando Sálvame y ella como colaboradora de Ya son las ocho y El programa de Ana Rosa.

"Mi nueva mejor amiga", escribe el catalán de la foto, que se ha hecho viral en las redes sociales, cuyos usuarios se han mostrado en shock al verlos juntos tan bien avenidos.

Marta Riesco. Mi nueva mejor amiga. pic.twitter.com/0O6gb3Vqwe — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) April 27, 2022

Y es que, en la mañana del miércoles, despertábamos con un duro ataque del presentador hacia la reportera.

"Es un ejemplo a no seguir. Su caso debería estudiarse en todas las universidades del mundo: cómo una mujer puede echar a perder su vida profesional en tres cuartos de hora", arranca el catalán en su blog de Lecturas.

Entonces, entra en su labor como profesional de la información. "Marta es una reportera que cumplía adecuadamente su trabajo. No resultaba simpática, que para los programas de entretenimiento es un plus, pero su antipatía tampoco chirriaba en exceso. El caso es que tampoco creo que sea antipatía. Es que ella siempre ha pensado que su labor no ha sido la de reportera, sino que su lugar en el mundo era justamente el contrario: que hablasen de ella. De ahí que siempre se haya movido con el afán de tocar pelo de artista a ver si, de rebote, se le trasplantaba uno a ella y crecía en su cuero cabelludo la mata de la popularidad".

Sin embargo, no cree que llegue a ser popular. Pero no. Marta Riesco no ha sido llamada a convertirse en una celebrity. Que hablen de ti no quiere decir que lo seas, sino que te has convertido en más o menos conocida para el público por repetición, no porque ostentes alguna gracia. La Riesco tiene un concepto de sí misma tan elevado que deja en bragas a la torre Eiffel, algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que a su lado cuenta con una figura que es todo un enciclopedista.

"Pero no nos llamemos a engaño: Marta Riesco es carne de cañón. Una mujer engreída y poco astuta con la que no logras empatizar aunque la veas llorando a mares. Porque en realidad te da igual que ría, llore, haga el pino puente en bragas o te cante La traviata en arameo", opina el comunicador, que vuelve a incidir en el trabajo de la reportera y en su relación con otros compañeros.

"Marta ya no es una profesional. Es una absurda alma en pena que se pasea de plató en plató reclamando respeto cuando ella misma se lo pierde al presentador Joaquín Prat siempre que tiene ocasión. Y Joaquín aguanta porque es un santo, pero llegará el día en el que, con toda la razón del mundo, le dirá: 'mira, Marta Riesco, vete a la mierda'. Y entonces los ofendiditos se llevarán las manos a la cabeza y exclamarán que un presentador no tiene que perder nunca las maneras. Pero la gente con sangre en las venas pensaremos: 'hijo mío, cuánto has aguantado".

Para finalizar, vuelve a arremeter contra ella. "Marta da mal rollo. No juega limpio y cree que es una estrella, no ya emergente, sino plenamente consolidada".