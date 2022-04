Terelu Campos tiene un edema de Reinke desde hace seis años: "Presenté 'Sálvame' en unas condiciones deplorables"

"Tengo un edema de Reinke, lo que viene siendo una inflamación de las cuerdas vocales, desde hace seis años". Con esa rotunda frase, Terelu Campos ha querido hablar abiertamente de la enfermedad que sufre desde hace ya más de un lustro.

La presentadora de Sálvame, a través de su blog en Lecturas, explica que esto le ha dificultado su labor televisiva. "El jueves pasado presenté Sálvame en unas condiciones deplorables. Jamás en mi vida me he sentido tan impotente ante cuatro horas de directo y lo pasé mal. Os parecerá absurdo, pero no poder hablar me provoca claustrofobia. En mis treinta y tantos años de carrera tuve que decir horas antes que no podía presentar el programa que hago en Telemadrid. Quiero dar las gracias a la cadena y a la dirección de Juntos el debate por su comprensión. Saben que soy una cumplidora fiel de mi trabajo", reconoce Terelu.

"Medicada hasta las trancas e inyectada de Urbason, empecé a recuperar la voz el viernes. Ya estoy más tranquila y pude presentar el programa. Tengo que cuidarme la voz porque aún me duele y me molesta", se sincera la mayor de las hijas de María Teresa Campos.

Además, ha querido desvelar algunos detalles de esta enfermedad a sus seguidores y lectores. "Sufro este edema por el mal uso a la hora de hablar y nunca os lo he contado, pero estoy operada de una cuerda desde hace más de 30 años. No puedo hablar en alto en público y donde haya ruido, ya que el edema que tengo es severo".

Como conclusión, escribe, "eso me demuestra que he vuelto a la vida normal antes de la covid, cuando iba a la discoteca y me quedaba sin voz porque hablaba más. Dos años y pico después todo ha vuelto a la rutina".