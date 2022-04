El motivo por el que Dani Mateo no invitó a su boda al elenco de 'Sé lo que hicisteis' y provocó su enfado: "Se lo tomaron fatal"

Con motivo del último programa de Maestros de la costura, que analizaban en Zapeando, ya que Miki Nadal había ido como invitado, surgió en el programa de laSexta el tema de las bodas.

Y, en esas, el propio Miki y Cristina Pedroche, que coincidieron con Dani Mateo en Sé lo que hicisteis, quisieron saber por qué este no les invitó a su boda en aquel momento. Ni a ellos ni a sus compañeros del recordado programa de las tardes de la cadena verde que presentaban Ángel Martín y Patricia Conde.

Mateo se animó a dar el verdadero motivo, que no es otro que la vergüenza que tenía. "Yo llegué tarde a Sé lo que hicisteis y ya había un grupo muy formado", explicó el catalán.

La causa no convenció a Nadal, que argumentó que ya llevaban tres años juntos, algo que desató las risas de Cristina Pedroche.

Por su parte, Mateo recordó que Miki insistió mucho en que no se "sintiera parte del grupo", pero luego se tomaron "fatal" que no les invitara. "Yo pensaba que era ponerles en un compromiso. Invitarles a una boda, en la sierra, no les va a apetecer...", explicó, confundido, el presentador. "Si yo, por cien euros, he invitado a gente que no conocía. ¿Qué más me da invitaros a vosotros?", argumentó Dani, desatando las risas en plató.