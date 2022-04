Un saco de dormir, detonante de la primera gran discusión en 'Supervivientes' entre Marta Peñate y Ainhoa Cantalapiedra

Desde que comenzó Supervivientes 2022 quedó claro que entre Ainhoa Cantalapiedra y Marta Peñate no surgiría una alianza precisamente. Ya en la primera gala, la canaria eligió a la cantante para que formara parte de su grupo en una estrategia por tener a gente a la que nominar en su equipo, algo que ella misma verbalizó.

También tuvieron una discusión a colación de las nominaciones, y durante la víspera de la gala que se emitirá este jueves 28 de abril y que presentará Jorge Javier Vázquez, se pudo ver la primera gran bronca del reality, que tuvo lugar entre ambas.

Así, Supervivientes: última hora, ilustró este miércoles un desencuentro motivado por un saco de dormir, uno de los objetos más preciados en Honduras. Cabe destacar que las noches en Playa Fatal no están siendo nada halagüeñas: los mosquitos están siendo los protagonistas durante la primera semana de concurso, por lo que tener un saco se convierte en un auténtico lujo.

Así, Ainhoa Cantalapiedra estaba justificando por qué debía quedarse ella con el saco y no Ignacio de Borbón, aunque después se mostró dispuesta a compartirlo. "Ahora estás diciendo eso, Ainhoa, pero lo primero que me has dicho ha sido: 'No, este es mi saco'", respondió, por su parte, el participante de sangre azul. Más tarde intervino Marta Peñate, que quiso saber por qué consideraba la cantante que el saco era suyo, algo a lo que la aludida no quiso contestar.

"Cuando aprendas a hablar, hablaré contigo, cariño", dijo la artista ante la insistencia de la canaria y justo antes de que Peñate intentase quitarle el saco. "Esto es de todos, hija, porque lo digo yo", aseveró. Entonces, ambas se sumieron en un forcejeo que culminó cuando Cantalapiedra acusó a su compañera de pegarle un empujón.

"¿Cómo? ¡No te lo pienso permitir! En mi puta vida le he pegado un empujón a esta señora. ¡Eres lo más falso que he visto en mi puñetera vida!", se defendió Peñate, completamente fuera de sí.