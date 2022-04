La cantante Belinda no olvidará su paso por La Resistencia este miércoles. Y es que la mexicana quedó impactada cuando Broncano le enseñó un vídeo porno en mitad de la entrevista.

"¿Sabes que uno de los actores porno más importantes es español?", le dijo el presentador. Pero la artista no se lo terminó de creer, ya que en la pantalla le mostraron una foto de uno de los colaboradores del programa.

Pensando que le estaban tomando el pelo, realización le enseñó una foto del actor porno Jordi ENP: "Me estás engañando, pobrecito, ¿quién es ese niño? Tendrá como 12 años", afirmó al verle.

𝗕𝗲𝗹𝗶𝗻𝗱𝗮 𝗱𝗲𝘀𝗰𝘂𝗯𝗿𝗲 𝗮 𝗝𝗼𝗿𝗱𝗶 𝗘𝗡𝗣



Con lo que sea ha troleado con las fotos de @jordiporn, normal que desconfíe @belindapop pic.twitter.com/PXr5ehpztZ — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 27, 2022

A continuación, ambos se dirigieron al ordenador del presentador, donde Broncano buscó un vídeo del actor español para que Belinda pudiera ver que no la estaban tomando el pelo.

"Esto no se va a ver en televisión, no pinchéis la pantalla que la liamos. Me voy a meter en una página porno, esto nunca había pasado aquí", advirtió el conductor del programa de Movistar Plus+ a sus compañeros.

Ricardo Castella añadió que "siempre que vienen estrellas internacionales nos gusta darles un momento así, de relax...". Cuando por fin Broncano encontró el vídeo de Jordi ENP, la mexicana exclamó: "¡No mames, es cierto!".

Con jadeos escuchándose de fondo, la cantante gritó: "¡Mamá, papá, perdón por lo que está pasando!". Y, tapándose la cara con las manos, le dijo a Broncano: "Es que me están viendo mis padres, y yo observando porno contigo...". Belinda concluyó diciendo: "Es que lo de ese niño no es normal".