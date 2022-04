Solo el 25% cree que España gana en el pacto con Marruecos

La mitad de los españoles cree que los acuerdos que alcanzaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey de Marruecos, Mohamed VI, tras reconocer España que el plan marroquí de autonomía del Sáhara Occidental era "la propuesta más viable" serán perjudiciales para los intereses de nuestro país. Por contra, un 25% cree que el pacto entre el jefe del Ejecutivo español y el monarca marroquí serán buenos para España.

Así se desprende del macrosondeo elaborado por el Instituto DYM para 20minutos. El trabajo de campo se realizó entre los días 20 y 22 de abril, dos semanas después de que el presidente del Gobierno cerrase en Rabat una "nueva hoja de ruta" con el país vecino marcado por "bases más sólidas" en cooperación económica y seguridad.

Sin embargo, dicho acuerdo no ha convencido al 47,1% de los encuestados. Tampoco ha llegado con claridad a cerca de un 28%, que optó por la opción "no sabe o no contesta".

Entre los que creen que el pacto no será beneficioso para los intereses del país hay una mayoría destacada de votantes de los partidos de centro-derecha. Así, los electores de Vox son quienes más rechazan el acuerdo. Hasta un 76% cree que perjudicará al país frente a un 9% que piensa lo contrario.

Entre los votantes del Partido Popular también es mayoritaria la opinión de que el acuerdo, que incluye también la reapertura gradual de las fronteras y de las conexiones marítimas, será contraproducente: un 64,3% lo cree así frente al 16,2% que asegura que será bueno. En el caso de los que optan por Ciudadanos, el rechazo es menor pero sigue siendo mayoritario con un 41,5% frente a un 25,5%.

Así las cosas, es entre los votantes de los partidos de izquierdas donde hay una mayor confianza hacia Marruecos. Pese a que una gran parte de los electores del PSOE y de Unidas Podemos opinan que el acuerdo será perjudicial –35,2% y 37,5%, respectivamente–, hay un porcentaje mayor que supera el 38% en ambos casos que opta por ser benevolente con el país de Mohamed VI. Todo ello, pese a que el giro del Gobierno sobre el Sáhara Occidental soliviantó a ambos electorados al abandonar España una neutralidad de décadas.