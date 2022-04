Tu horóscopo diario: jueves 28 de abril de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 28 de abril de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La Luna transita por tu signo y te vas a sentir más inspirado, también tendrás una mayor tendencia a actuar más con el corazón y los impulsos que con la cabeza, pero lo importante es que será un buen día para ti en el que las cosas saldrán como tú deseas y lograrás éxitos en el trabajo.

Tauro

La impaciencia y los nervios te podrían traicionar, estás en un buen momento, pero lo quieres todo demasiado rápido y a veces te tomas las cosas demasiado a pecho. Pero si consigues controlar un poco estas cosas, vas a tener un día feliz y todo te saldrá como tú deseas.

Géminis

Te esperan sorpresas muy agradables relacionadas con el amor o alguien especialmente querido. Vas a tener noticias de alguien de quien esperabas saber desde hacía mucho tiempo y en general el destino te va a dar una sorpresa que te hará muy feliz y te devolverá la confianza.

Cáncer

Déjate llevar por el corazón y lucha por tus sueños, porque ahora los vientos soplan a tu favor, aunque a ti te es casi imposible creerlo. El amor y la felicidad llegan a tu vida porque también tú te has preocupado porque quienes te rodean sean felices, aunque dentro de tí reinara la tristeza.

Leo

Vas a tener un desencuentro o incluso un conflicto con la persona que más quieres y te convendría luchar por evitarlo. Alguien está metiendo cizaña entre vosotros y debes proceder con prudencia para que finalmente todo se aclare. Hay alguien que envidia secretamente tu felicidad.

Virgo

Te espera un día de gran realización y felicidad en la vida íntima en general y la relación de pareja en particular. Un nuevo amor que te ha surgido recientemente va a darte todo el amor y la paz que has estado esperando siempre, por eso ahora debes mirar hacia adelante con gran confianza.

Libra

No te dejes llevar por el pesimismo o la melancolía, que en el día de hoy te rondarán sin que en realidad exista una razón de peso para ello. Todo va bien en tu vida y tienes que controlar tu tendencia natural a ver la botella "medio vacía" y no lo contrario. El trabajo te va a traer una alegría.

Escorpio

Un desencuentro o una pelea sin importancia con tu pareja o un ser muy querido podría ir a más si tú no pones de tu parte. Muchas veces no te das cuenta, pero en los últimos tiempos no resulta fácil convivir contigo y no te es fácil aceptar que las demás personas tienen imperfecciones.

Sagitario

Ve con cuidado porque hay personas cercanas a ti que envidian tus éxitos o tu felicidad, no se dan cuenta de que todo lo que has conseguido ha sido fruto de grandes esfuerzos y un profundo trabajo interior, pero no te preocupes porque aunque se esfuercen, no podrán hacerte nada.

Capricornio

Vas a recibir ayuda o protección en una situación muy difícil de tu vida, pero en realidad ahora el destino te devuelve lo mismo que tú hiciste en el pasado por alguien a quien querías mucho y lo estaba pasando muy mal. No te desanimes porque no estás solo ante tus problemas.

Acuario

Tienes por delante un día de grandes sorpresas en el que todo será muy diferente de como lo habías planeado o como esperabas que saliera, pero no te preocupes ni te inquietes, porque vas a salir ganando con los cambios y un problema por fin se alejará de ti o alguien te lo quitará.

Piscis

Ten cuidado con algún desengaño o alguna traición, siempre crees que todo el mundo es bueno y no te das cuenta de que aquí la única persona buena que hay eres tú. Una persona que quieres mucho o en la que confías mucho te puede causar algún disgusto. Vete con precaución.