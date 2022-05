Entrevista | Teniente general Gan Pampols: "Puede que no pase mucho tiempo para un alto el fuego, pero sí para una paz estable"

Francisco José Gan Pampols es teniente general del Ejército de Tierra -actualmente en la reserva-, y fue jefe del Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN (NRDC-ESP) y jefe de operaciones de SPABRI I en Bosnia-Herzegovina como miembro de la Alianza Atlántica. Pampols vuelve a atender a 20minutos para analizar la situación actual del conflicto entre Rusia y Ucrania y qué se puede esperar en las próximas semanas en la guerra.

La situación sobre el terreno ha cambiado mucho en las últimas semanas, sobre todo tras las retirada rusa del frente de Kiev y varias zonas del norte. ¿Qué buscaba con este movimiento? Rusia no se ha retirado de todo del norte, sino que se han replegado del esfuerzo que estaban realizando en dirección a Kiev, el resto los está manteniendo. Las acciones que estaba realizando en Járkov, en Izum, en el Donbás, en Mariúpol y en el sur, en la parte de Jersón y de Mykolaiv, todos esos frentes siguen activos, algunos con más fortuna que otros. Ahora mismo el que parece que progresa de manera más seria es el que está en Izum, en la zona de Járkov, y el más estancado es el que está en la zona de Jersón, al norte de la península de Crimea.

¿Tiene sentido militar esta estrategia después del coste que supuso logísticamente y en bajas humanas? Esto sucede claramente porque el frente de Kiev fracasó, no consiguió los objetivos que pretendían, sufrieron un desgaste muy elevado tanto personal como material y antes de que se produjera una debacle decidieron parar y establecerse en defensiva. Esto sucedió con más o menos fortuna porque el Ejército ucraniano se contentó con que se replegaran y no mantuvo la presión. Si lo hubiera hecho probablemente podría haber causado todavía más daño.

Durante este repliegue, Ucrania ha asegurado tener miles de cadáveres de militares rusos en sus manos que al parecer Rusia no aceptaría repatriar. ¿Cómo valora esta información? Hay que tener mucho cuidado con la guerra de la información, porque trabaja continuamente. Es posible que Ucrania disponga de cadáveres de soldados rusos, pero que sean miles me extrañaría, porque abandonar cadáveres en el campo de batalla es una práctica muy poco frecuente. Se podían haber enterrado temporalmente, pensando en repatriar los restos en un futuro; pero dejarlos en superficie no me parece muy lógico y contravendría un espíritu que suelen tener los ejércitos. No descarto nada, pero me parece un poco extremo.

En las últimas semanas se han intercambiado prisioneros y ahora se pide cambiar a un opositor ucraniano por dos combatientes británicos. ¿Cómo se llevan a cabo este tipo de entregas? Eso es más propaganda que un hecho identificable. Normalmente las entregas e intercambios de prisioneros se realizan auspiciados por organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que establece una zona de intercambio, se aclaran las filiaciones de los prisioneros y los países en conflicto establecían un cupo de intercambio. Normalmente es uno a uno, pero desde luego no uno por dos, ese tipo de cosas forma simplemente de la guerra de propaganda y no hay que prestarle ningún crédito.

Rusia considera innegociable el Donbás, pero otras zonas conquistadas como Jersón ya ha planteado referéndums de autodeterminación. ¿Se consolidarán estos territorios también? La Federación rusa está utilizando una técnica de implantación sobre el territorio, procurando generar una especie de atmósfera pseudo legal. Que se quiera celebrar un referéndum que no va a reconocer nadie salvo Rusia es intentar dar unos visos de legalidad una situación que no la tiene, porque estaría actuando sobre una zona de combate en medio de un conflicto de agresión, con lo cual la validez de eso es nula. Es cierto que está cambiando autoridades locales por otras prorrusas.

¿Qué extensión quedaría y sería negociable? En primer lugar tendrá que producirse un alto el fuego, después tendrán que empezar a negociarse cuáles son las condiciones de separación de los contendientes... Va a pasar muchísimo tiempo. Es posible que para un alto el fuego no mucho tiempo, pero para una paz estable y empezar a pensar en una situación final en territorios que han sido conquistados va a pasar bastante más tiempo.

Una opción que se baraja es que Rusia parta en dos el territorio ucraniano, marcando una línea que va desde Odesa hasta Járkov. ¿Podría ser este un objetivo? Sí podría ser un objetivo, otra cosa es que puedan conseguirlo. Estamos viendo que esta guerra pasó de una concepción inicial de capacidades que estaban sobredimensionadas a la realidad que se está imponiendo, por lo que hemos visto un tránsito de lo deseable a lo posible y habrá que ver qué es capaz de hacer la Federación rusa sobre Ucrania. En cuanto a la división, efectivamente es una línea claramente identificable porque hasta la zona del Dnipro sigue el cauce del río Dniéper, con lo cual es una frontera natural y es una zona defendible. El río es caudaloso y amplio con lo cual podría llegar a ser incluso una línea de alto el fuego. Desde Dnipro hasta Járkov es un territorio plano sin accidentes y estaría muy expuesto un flanco de esa ocupación rusa, aunque no es descartable que también lo piensen. En realidad, la línea sería (si se pudiera alcanzar) la más lógica.

¿Cuáles serán los próximos pasos de Rusia? ¿Podría mutar el conflicto en una guerra de guerrillas? Sí, es muy probable que este modelo pase a una guerra irregular. Si al final se produce un alto el fuego, lo único que significaría es el cese de hostilidades entre formaciones militares. En los modelos de guerra irregular, de conflicto en zona gris, de acciones subversivas, de asesinatos selectivos, de destrucciones, que no acaban siendo oficialmente asumidas por nadie, el conflicto se pueda prolongar hasta la eternidad, porque un alto el fuego no es un acuerdo de paz. Las condiciones que se han creado, lo cruel que ha sido y el nivel de destrucción hace que el odio que se ha concentrado en la parte ucraniana sea de tal calibre que veo muy difícil que se puede llegar a un proceso de reconciliación a corto plazo; lo que significa que todo lo que quede sobre el terreno y todo lo que quede en formato de núcleos aislados o de combatientes irregulares pues actuará, claro.

Hemos visto estos días ataques ucranianos en territorio ruso y atentados en Transnistria (región separatista de Moldavia). ¿Puede traspasar el conflicto fronteras y estallar en otros lugares? Sigo creyendo que el hecho de que traspase fronteras y acabe alcanzando países OTAN es remoto. Existe la posibilidad, evidentemente, tanto por un mal cálculo o deliberado, pero no lo veo muy probable. El caso de Ucrania atacando territorio de la Federación rusa es perfectamente legítimo, porque ha sido objeto de una agresión y tienen todo el derecho y toda la legitimidad para responder de la forma en que crea. En cuanto a Transnistria, es otra cosa, se están achacando a lo que se llaman ataques de falsa bandera, que es una acción que el mismo que iba a quejarse ha provocado. Esto sería el equivalente a que Rusia estuviera haciendo acciones de destrucción limitada en la zona de Transnistria y estuviera adjudicando la autoría de esas acciones a personal ucraniano o moldavo.

A nivel económico, ¿están sirviendo realmente las sanciones a Rusia? Con toda seguridad la economía rusa ha notado algo, lo que pasa es que ese algo no significa que la guerra se detenga ni que la intensidad con la que están afectando esas medidas a la economía de la Federación rusa haga que se considere seriamente el interrumpir esa agresión. A medio plazo y a largo plazo las medidas serán o muy dolorosas o incluso devastadoras para la economía rusa, pero ahora mismo todavía tienen fuelle para poder continuar con esta guerra que empezó.

¿Cree que el conflicto podría cronificarse durante meses o incluso años y que Rusia use ese 'conflicto congelado' para presionar de vez en cuando a Occidente? Esto se ha visto ya. Cuando las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk empezaron una guerra civil con el resto de Ucrania, el resto del país vivía en una situación de plena normalidad (entendiendo plena normalidad el coexistir con parte del país segregado). Se convivía con un 'conflicto congelado', que no significa que haga mucho frío, sino que las acciones son esporádicas pero causan bajas continuas. Desde 2014, hasta que se inició la guerra con Rusia, hubo 14.000 muertos en el conflicto del Donbás. ¿Se puede mantener ese modelo congelado a lo largo del tiempo y que se empiece a estudiar un posible armisticio y un acuerdo de paz en el futuro? Pues sí. Si lo que preguntas es si es posible que la Federación rusa se repliegue de las posiciones alcanzadas y que abandone Crimea y que se vaya de lo que considera liberar el Donbás, lo veo extraordinariamente difícil. Rusia ya reconoce como independientes a Donetsk y Lugansk y las trata como tales. Esto es exactamente lo mismo que hizo con Osetia del Sur y Abjasia en el conflicto de Georgia.