Olga Moreno al fin ha roto su silencio y ha hablado claro sobre su ruptura con Antonio David en una entrevista exclusiva con la revista Semana. Y no solo ha provocado la reacción de Rocío Flores, que ha protagonizado un tenso enfrentamiento con Joaquín Prat, sino también la de Rocío Carrasco, que ha hablado en Sálvame sobre ello.

"A mí la separación de Antonio David y Olga Moreno, pues ni fu ni fa", ha empezado diciendo la hija de la Jurado. "El que avisa no es traidor... y yo lo avisé. No he leído la entrevista. Y tampoco la hubiera leído de estar en Madrid. Pero estaba de viaje a Sevilla para un nuevo concierto en honor a mi madre".

"Espero y deseo que Olga se dé cuenta de las cosas antes de que le pasen. Yo lo dije hace mucho tiempo: el modus operandi es el mismo y el personaje no cambia", ha insistido Rocío.

En relación al enfrentamiento entre su hija y Joaquín Prat, Carrasco ha recordado que ya dijo que no hablaría más de su hija, pero aun así, ha querido mandarle un mensaje. "No te creas a tu padre. Que esas cosas le duran 5 minutos".