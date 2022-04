Harry Styles habla sobre su sexualidad: "El punto al que tenemos que llegar es aceptar a todo el mundo"

Harry Styles es uno de los artistas internacionales más influyentes en el mundo de la música, pero también cuenta con un gran reconocimiento social entre los más jóvenes.

El ex de One Direction ha ofrecido en exclusiva una entrevista a la revista estadounidense Better Homes and Gardens, en la que ha hablado, entre otros temas, acerca de su sexualidad.

El cantante afirma que se sentía "avergonzado" sobre sus relaciones sexuales del pasado: "Durante mucho tiempo he sentido que el sexo era la única cosa realmente mía en mi vida", confesó.

Pero ahora, se ha dado cuenta de que no hay nada de malo en mantener sexo: "Me estresaba pensar en quién podía confiar realmente, pero llegado a un punto dejé de preguntarme por qué tendría que sentirme avergonzado: era un hombre de 26 años soltero que tenía relaciones sexuales".

También quiere dejar zanjado el tema de la especulación sobre su bisexualidad: "He sido muy abierto con mis amigos, pero esa es mi experiencia personal, es mía. El punto al que tenemos que llegar es aceptar a todo el mundo, que no importe dónde situarlos y ser más abiertos, sin tener que aclarar dónde te encasillas", dijo el artista.

Aunque Styles no quiera afirmar ni desmentir acerca de si es o no bixsexual, apoya firmemente los derechos LGTBIQ+, pero públicamente solo ha salido con mujeres.

De hecho, actualmente tiene una relación con la actriz y directora estadounidense Olivia Wilde. La pareja, de diez años de diferencia por parte de ella, se conoció en el rodaje del videoclip Don't call me darling, donde surgió una química especial entre ambos, pero que no quisieron confirmar hasta que no se terminase el trabajo.