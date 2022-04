Naix en Benimaclet la xarxa ciutadana 'Vincles' per a lluitar contra la solitud no desitjada

A través d'aquest projecte, impulsat pel centre municipal Les Naus i compost per més de 25 entitats al costat del centre de servicis socials de Benimaclet i els de atenció primària de Benimaclet i Alfauir, es pretén fomentar la sociabilització dels col·lectius més vulnerables i promoure la seua implicació en activitats públiques i associatives de l'entorn.

La presentació se celebra aquest dissabte 30 en la plaça de Benimaclet, des de les 9 fins a les 14 hores, amb activitats lúdiques. "Moltes persones estan patint els efectes físics i psicològics d'una solitud que no han triat, per açò defensem aquesta xarxa ciutadana que serveix de manteniment a través d'activitats comunitàries del seu propi barri", explica el regidor d'Innovació, Carlos Galiana.

A partir d'ací, l'objectiu és beneficiar no només a col·lectius vulnerables com les persones majors, sinó també impactar positivament en mares en època de criança, persones que acaben d'arribar al barri i estudiants d'altres zones.

Si els resultats són positius, la idea és poder estendre aquesta xarxa a manera de pilot a altres barris de València per a beneficiar així al major nombre de persones possible.

Per a fer front a les situacions de solitud no desitjada, 'Vincles' proposa acompanyament per a participar en activitats associatives i comunitàries que faciliten la trobada i la sociabilización, així com trobades setmanals disteses que ajuden a estrènyer vincles entre persones del mateix barri.

A aquest efecte, la xarxa ha establit protocols per a identificar la solitud no desitjada i protocols de derivació. La iniciativa emmarca amb els objectius de l'estratègia d'innovació Missions València 2030 per a aconseguir una ciutat més compartida.