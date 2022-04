Sis nous centres integrats de FP iniciaran les seues activitats el pròxim curs

Segons informa el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), en la reunió s'ha negociat la creació d'aquests nous centres i l'absorció per part de la Conselleria d'Educació de l'Institut Marítim Pesquer d'Alacant, que actualment depèn de la Conselleria d'Agricultura.

Quant als nous CIPFP, comportaran el trasllat d'etapes educatives senceres a nous centres, fet que també implicarà un procediment d'adscripció en els nous centres per part del professorat.

En concret, els centres que es creen i els afectats són, en la província d'Alacant, el IES Maria Ibars de Dénia, on es desglossen els ensenyaments de FP, que es traslladen al nou CIPFP Gent de Mar; i el IES La Torreta d'Elx es converteix en el CIPFP La Torreta i es desglossen els ensenyaments de secundària i batxillerat, que es traslladen al nou institut número 11.

A València, el IES Jorge Juan i IES Eduardo Merello de Sagunt es transformen en dos CIPFP i es desglossen dels dos centres els ensenyaments de secundària i batxillerat, que es traslladen al nou institut número 5.

A Castelló es veurà afectat el IES El Caminàs de Castelló de la Plana. Així, es crea el CIPFP de la Ceràmica de Castelló (en l'actual centre de Formació de Labora) i es desglossen els cicles de ceràmica que es traslladen al nou centre, "malgrat que la Conselleria ha afirmat que s'estan pensant si finalment traslladen els cicles en el nou centre", apunta el sindicat.

En principi, tots aquests centres iniciaran les seues activitats l'1 de setembre de 2022, encara que el IES número 5 de Sagunt encara no estarà acabat, per la qual cosa solament es traslladarà el pròxim curs secundària, mentre que batxillerat continuarà en els centres actuals. Açò generarà, adverteix STEPV, "una situació d'itinerància del professorat que tinga docència en les dos etapes".

En aquest punt, afigen que "el professorat afectat pel trasllat dels ensenyaments haurà de participar en un procediment específic durant el mes de juliol en el qual haurà de demanar plaça en el nou centre o bé decidir si queda com suprimida". En aquest cas, haurà de participar en les adjudicacions ordinàries de juliol i, posteriorment, en el concurs de trasllats.

D'altra banda, en el concurs de trasllats s'han adjudicat places en els centres que ara veuran suprimides els ensenyaments. Aquest professorat, que ara no presta servicis en els centres afectats, també hauran de participar en els processos d'adscripció en els nous centres acabats de crear. El sindicat ha plantejat a la Conselleria que vigile que tot el professorat adjudicat en el concurs i ara suprimit siga avisat del procediment d'adscripció, que tindrà lloc al juliol.

Sempre segons les fonts sindicals, l'administració ha garantit que tot el professorat es podrà recol·locar en els nous centres, ja que les places es mantindran. El problema pot ser en especialitats com a anglés en la qual s'imparteix docència en secundària i batxillerat però també en cicles formatius, que ara se segreguen, plantegen.

PLANTILLES

La Conselleria ha informat que durant el mes de maig es concretaran les unitats de cada centre i les plantilles necessàries per a dotar els centres nous, que seran adjudicats durant el mes de juliol en el procediment descrit anteriorment. STEPV, per la seua banda, convocarà assemblees en els centres afectats per a informar d'aquests procediments i aclarir qualsevol dubte.

Sobre aquesta qüestió, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha demanat una dotació de més recursos i un increment de cicles i famílies professionals.

CSIF reclama que aquest canvi comporte una millora de les plantilles, una qüestió que, afirmen, la Conselleria "ha acceptat i s'ha compromès a realitzar una ampliació". El sindicat ha insistit que eixes variacions, que afecten a centres de Sagunt, Elx, Castelló o Denia, "responguen eixos de formació del seu entorn i reben els recursos necessaris per al desenvolupament d'accions de formació noves".

L'organització ha fet també recalcament en què Conselleria "informe amb antelació a la comunitat educativa per a planificar els canvis pertinents", ja que els nous CIP impliquen la ubicació de cicles de FP on abans, en la majoria de casos, s'impartia ESO i batxillerat, la qual cosa obligarà variacions.

"La Formació Professional suposa una oportunitat d'empleabilitat i ha de comptar amb les millors condicions quant a personal i material per a afrontar els reptes del sistema educatiu i del teixit industrial", ha insistit CSIF.

Finalment, en el punt de Taula Sectorial sobre comissions deservicis específiques, que afecten a centres a distància, sanitaris openitenciaris, entre uns altres, CSIF ha demanat que l'adjudicació de les places es duga a terme "de manera transparent i oberta perquè tots els docents interessats puguen participar".