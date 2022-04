Bertomeu afirma que Espanya "es juga molt més" que altres països en aviació i rebutja prohibir vols curts

En aquest context, ha considerat que propostes com la prohibició dels vols nacionals inferiors a 500 quilòmetres no reportarien beneficis addicionals en reducció d'emissions netes de carboni. "No fa falta que ho prohibisquen perquè l'efecte de la reducció de les emissions de l'alta velocitat ha exercit en la ruta Madrid-València ja ha tingut lloc des de l'entrada en servici de l'AVE", ha citat com exemple.

Així ho ha manifestat el responsable d'Air Nostrum, companyia que ha celebrat aquest dimecres el Fòrum sobre aviació regional sostenible juntament amb l'European Regions Arline Association (ERA), que ha reunit en València a una dotzena d'experts nacionals i europeus per a tractar la descarbonització de l'aviació regional i de les solucions que planteja el sector -institucions, aerolínies i indústria- per a ser "agents actius en la cura del planeta", expliquen fonts de l'aerolínia.

En la seua intervenció, Bertomeu ha asseverat que "el tren ja ha fet l'efecte de descarbonització, per la qual cosa prohibir les rutes de menys de 500 quilòmetres seria molt perjudicial per a Espanya". Ha incidit en aquest punt en què suprimir eixes rutes perjudicaria el hub de Barajas i a les aerolínies que cobreixen eixes rutes i deixaria la porta oberta a l'entrada de competidors europeus que podrien ocupar eixe espai amb connexions des d'eixes ciutats cap a altres punts a Europa.

A més, ha pronosticat que quan de veres hi haja tecnologies rupturistes, la transformació "començarà pels avions xicotets i eixe paper ho ha d'exercir l'aviació regional". Per eixe motiu, ha rebutjat la prohibició de vols curts que es plantegen alguns governs siga una alternativa viable i efectiva per a reduir les emissions de CO2.

Per a Bertomeu, l'aviació "és una xicoteta part el problema" de la descarbonització, però és percebuda per la societat "com una gran part" del mateix. Per açò, ha instat a tots els actors del sector a ser "gran part de la solució". "L'esforç relatiu que se'ns exigeix com a sector no és proporcional a la part que ens correspon del problema, però ja que està farem que això ens convertisca en una gran part de la solució", ha reiterat.

Per la seua banda, la directora general de l'ERA (European Regions Airline Association), Montserrat Barriga, ha pronunciat la conferència inaugural sobre transició ecològica de l'aviació regional. En la seua opinió, el canvi modal en rutes aèries menors a 500 quilòmetres, que representen el 34% de totes les rutes intraeuropeas, ha d'estudiar-se "cas per cas" i cal tindre en compte altres impactes a més de les emissions de CO2.

Segons ha explicat, l'estalvi màxim en emissions de CO2 del canvi modal d'aquest tipus de rutes oscil·la entre el 3 i el 5%, però es deixaria fora a prop d'un 50% de passatgers. A més, ha recordat que tota la indústria al complet s'està descarbonitzat amb l'objectiu d'aconseguir la neutralitat en emissions de carboni en 2050 i comptar amb el primer avió híbrid elèctric en 2030. "Si escanyem l'aviació, ho tindrem molt més difícil", ha considerat la directora general de l'ERA.

El primer dels tres panells de la jornada ha analitzat els desenvolupaments regulatoris per a recolzar la transició verda. El president de l'Associació de Línies Aèries (ALA), Javier Gándara, ha comentat que, d'entre les mesures de les propostes per la Comissió Europea, l'ús del SAF és la que va realment en el camí de la descarbonització. No obstant açò, el seu preu encara és entre tres i sis vegades el del keroseno.

Flor Díaz, cap de la Unitat de Política d'Aviació, Comissió Europea, ha explicat que el de la substitució dels combustibles actuals per alternatives sostenibles és el debat polític més avançat a Brussel·les, la qual cosa demostra el "compromís" de la Comissió per eixa substitució.

La directora de l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria (Aesa), Isabel Maestre, ha assegurat que aquesta entitat "aposta clarament pels SAF per ser la mesura més segura, fàcil i ràpida d'aconseguir la descarbonización", mentre que el sotsdirector de Transport Aeri de la Direcció general d'Aviació Civil, David Benito, també ha assenyalat que el SAF "té un potencial enorme i pràcticament no cal canviar la tecnologia".

El segon panell s'ha centrat en les iniciatives concretes de descarbonización. Sobre este tema, el cap de Divisió de Qualitat i Medi ambient d'Enaire, José Antonio Aznar, ha exposat que millorar l'eficiència en vol és la manera més directa de reduir les emissions.Per a açò, poden reduir-se les distàncies (eficiència horitzontal) i optimitzar el consum en els ascensos i descensos (eficiència vertical).

SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL I ECONÒMICA

Óscar Sanguino, pilot i president del Sepla, ha subratllat que l'aviació és "necessària i hipereficiente". "Cal ser realistes: ens creiem la sostenibilitat mediambiental, però ha d'anar acompanyada de la sostenibilitat econòmica i social".

En relació a les iniciatives per a avançar en descarbonización, Rafael Schvartzman, vicepresident regional per a Europa de la IATA, ha considerat que Europa té una oportunitat "històrica" perquè ha decidit liderar aquest camí i açò comporta una responsabilitat "molt major", la de mantindre la competitivitat. Juan José Montero, director de l'àrea de transport de la Florence School of Regulation, ha advocat per avançar cap al reequilibrio modal en el transport enfront d'alternatives com la prohibició d'alguns mig de transport que en el passat ja s'han demostrat ineficaços. "Gens de prohibicions ni substitucions automàtiques", ha sol·licitat.

Finalment, les noves tecnologies han protagonitzat el tercer panell. El responsable de Desenvolupament de Negoci de Cepsa Energies Netes, Javier Criat, ha destacat que el SAF s'ha imposat perquè en ser un anàleg químic del keroseno no requereix inversions addicionals en motorització. "Les plantes de SAF no són barates i impliquen reconvertir les refineries. Les petrolieres han de tindre certesa regulatòria que el producte va a ser acceptat per la indústria. Actualment el preu està disparat perquè pràcticament hi ha un oligopoli amb sol dos productors a Europa", ha explicat.

Silvia Lazcano, directora de Desenvolupament de Tecnologies d'Airbus Espanya, ha assenyalat que la seua companyia preveu tindre implantant el SAF en tots els seus avions en 2030; Marta Sabin, directora d'estratègia de mercat d'ATR, l'avió regional predominant a Europa, ha explicat que un avió turbohélice emet 72 grams de CO2 per seient/quilòmetre que baixar a sol 8 grams de combustible per seient/quilòmetre si s'usara el 100% de SAF com a combustible, encara que para açò est ha d'estar disponible "en suficient quantitat i a un preu rendible", i Luis Enrique de la Iglesia, responsable de Certificació de Dante Aeronautical, ha apuntat que la transformació tecnològica que implica la descarbonización ha de començar per les startup' perquè les grans companyies no tenen interés en els canvis, sinó a defendre el seu espai.