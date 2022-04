Una mostra a Elx exposa per primera vegada obres d'art contemporani de la Generalitat

A l'acte de presentació de l'exposició 'Artistes alacantins. Art contemporani de la Generalitat Valenciana' han acudit la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, al costat de l'alcalde d'Elx, Carlos González, el director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, i la regidora de Cultura, Marga Antón, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Sobre aquest tema, Pérez Pont ha ressaltat que per primera vegada, el Consorci de Museus mostra les obres d'art contemporani de la Generalitat Valenciana a Elx "com a inici d'una nova línia de col·laboració amb l'ajuntament de la qual és la tercera capital per volum de població en el nostre territori".

De la mateixa manera, ha explicat que "ho fem a través de dos exposicions amb algunes de les peces adquirides per la Conselleria d'Educació durant els últims anys a artistes nascuts o residents en la província d'Alacant".

"Es tracta de peces que ofereixen una panoràmica de l'art contemporani actual, amb intenció de convertir-se en un llegat patrimonial a llarg termini", ha agregat. Amb aquesta nova exposició a Elx, disponible des del 27 d'abril i fins al 12 de juny de 2022, ha ressaltat que "es fa un pas més en la vertebració del territori valencià a través de la creació artística actual".

La mostra de L'Escorxador Centre de Cultura Contemporània d'Elx compta amb la participació d'onze artistes que, mitjançant diferents tècniques i plantejaments estilístics, posen en relleu el bon moment pel qual travessa la creativitat contemporània alacantina, amb obres de Mira Bernabeu, Isidro Blasco, DimaslA, Pau Pascual Galbis, Iluminada García-Torres, Susana Guerrero, Marla Jacarilla, Aurelia Masanet, Cristina de Middle, Juan Carlos Nadal i Luisa Pastor.

Per la seua banda, des de la sala d'exposicions de la Llotja Medieval d'Elx, s'ha reunit la participació de quatre artistes alacantins que plantegen les seues creacions des de la figuració, conformant escenaris que transiten un món oníric ple de simbolismes, amb els treballs de Pablo Auladell, Miguel Calatayud, Olga Diego i Jesús Herrera.