La Comunitat Valenciana té la quarta taxa d'absentisme laboral més baixa del país amb el 6,3%

En el cas valencià, la taxa d'absentisme és la quarta més reduïda del país (6,3%), després d'incrementar-se 0,2 punts percentuals en l'últim any, segons reflecteix l'anàlisi trimestral sobre l'absentisme i la sinistralitat laboral elaborat per Adecco Group Institute i publicat aquest dimecres.

Per comunitats autònomes, la incidència de l'absentisme és més elevada a Astúries, amb una taxa del 7,8%, seguida de Navarra, del 7,6%, i del País Basc i Navarra, amb un 7,2% en tots dos casos. Les regions menys afectades per l'absentisme laboral en els últims tres mesos de 2021 van ser Extremadura, amb una taxa del 6,1%, i Andalusia, del 6,2%.

Si es desglossa la taxa de la Comunitat Valenciana per sectors es veu que, per a la Indústria, l'autonomia té una taxa d'absentisme d'un 6,7% (igual a la de fa un any). En construcció la seua taxa se situa en un 5,4% (+0,3 punts percentuals) i en els Servicis el seu índex d'absentisme queda en un 6,2% (+0,2).

Quant a la sinistralitat laboral, la incidència a Espanya se situa en 222 accidentats per cada 100.000 habitants en jornada territori valencià, la incidència en jornada de treball és de 213 accidentats, (-1% interanual), i de 35 en itinere (+14%).

Quant a la incidència d'accidents per covid-19, aquest és de 6 per cada 100.000 persones a nivell nacional (3 cada 100.000 persones a la Comunitat Valenciana, la mitat), per la qual cosa s'ha aconseguit una reducció del 64% pel que fa al mateix trimestre de l'any anterior.