La Generalitat ultima el procés de formació del personal de la nova línia 10 de Metrovalencia

El procés de formació es desenvolupa al llarg d'aquest mes d'abril i afecta a maquinistes, reguladors, personal d'estacions, d'intervenció i dels tallers de la línia en Natzaret. En total participen en aquest procés formatiu més de 70 treballadors i treballadores de FGV.

Sobre aquest tema, el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha explicat que durant el mes d'abril s'ha entrat en "una fase molt important" de l'engegada de la nova Línia 10, que suposa "la formació de tot el personal que farà possible la seua posada en funcionament".

Així mateix, ha indicat que "una vegada finalitzat el procés de formació, que ja està molt avançat, i quan s'obtinga l'autorització de l'engegada de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària, tots els valencians podran fer ús de la nova línia que connectarà el centre de València amb Natzaret en el mes de maig".

Aquest procés de formació se sumisca als treballs que s'estan duent a terme al llarg de tot el traçat per a posar en servici la línia el pròxim mes de maig.

En el cas dels 36 maquinistes la formació consisteix en la capacitació tècnica que els habilita per a la conducció amb viatgers i viatgeres de les unitats serie 4200 de Bombardier pel tram Alacant - Natzaret.

Aquest personal ja està habilitat per a aquest tipus de conducció en la resta de línies tramviaries de València, i aquesta formació que s'imparteix ara aconsegueix l'adaptació al nou tram, amb el coneixement de la infraestructura i les seues instal·lacions, i adaptació al nou sistema de protecció.

La formació contempla una part teòrica, on s'estudia la reglamentació que aplica en aquesta explotació, les normes del material mòbil i la senyalització, completant-se amb la part pràctica que consisteix, tant en el coneixement dels elements de la unitat i resolució d'avaries, com en la conducció efectiva, amb l'assistència d'un monitor-formador, per tota la línia.

Paral·lelament a la formació de maquinistes, es realitza la capacitació de les huit persones que han de prestar servici en l'estació d'Alacant com a cap o cap de circulació. Aquest personal rep igualment una formació teòrica sobre normativa reglamentària i realitza pràctiques per al coneixement del tram i les seues instal·lacions, així com per al maneig dels enclavamientos de la línia.

A més, s'ha previst la incorporació de dotze agents d'intervenció en ruta que es dedicaran a les tasques d'atenció al client i supervisió, huit reguladors de circulació adscrits al Lloc de Comandament i nou persones que s'incorporen al taller dipòsit provisional de material mòbil de Natzaret.

LÍNIA 10

La Línia 10 unirà el centre de València amb la zona de la Ciutat dels Arts i els Ciències i el barri de Natzaret, ampliant de manera molt considerable l'oferta de transport de la xarxa de Metrovalencia. Aquesta línia combina trams subterranis i en superfície, amb un recorregut de 5 quilòmetres, i 8 estacions i parades, 3 subterrànies i 5 en superfície.

El projecte de construcció del conjunt d'aquesta línia està cofinançat per la Unió Europea, a través del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.