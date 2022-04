A la presidencia de Alberto Núñez Feijóo al frente de la comunidad autónoma de Galicia le quedan horas. No se sabe que día, pero a lo largo de esta semana, el nuevo líder del PP abandonará el cargo que lleva ostentando desde hace 13 años. Lo ha anunciado el propio Feijóo, quien este martes ha intervenido por última vez en el Parlamento del Pazo do Hórreo. "Esta no será mi última sesión de control, será la 'derradeira' -en gallego-, la definitiva", ha espetado despertando la ovación de la Cámara autonómica.

La dimisión de Feijóo activa el proceso de su relevo en el ámbito institucional, que finalizará con la investidura y toma de posesión de su probable sucesor, el actual vicepresidente primero, Alfonso Rueda, encargado de completar el proceso al designar a los miembros de su Gabinete.

Si bien el barón gallego no ha precisado el día de su dimisión, fuentes populares confirman a 20minutos que "lo más probable es que dimita el viernes", toda vez que este jueves se reúne el Consello de la Xunta- -la reunión semanal del gobierno gallego- y Rueda presentará sus avales para ser candidato al congreso que el PPdeG celebrará los días 21 y 22 de mayo.

"Desde estas bancadas fui feliz"

En el marco de un debate sobre política fiscal y en pleno balance sobre la gestión de Feijóo -que deja una Galicia "peor", a ojos de la oposición-, el todavía presidente de los gallegos ha pedido al jefe de Parlamento regional, Miguel Santalices, "un minuto de clemencia" para despedirse de la Cámara.

Con emoción, Feijóo ha reivindicado su gestión en escenarios difíciles como la crisis económica o la pandemia de la Covid y ha pedido "disculpas" por los "errores y expresiones excesivas" que haya podido pronunciar a lo largo de su extensa etapa como parlamentario autonómico.

Después de manifestar su reconocimiento a todos los diputados "sin excepción" y, especialmente, a los 17 portavoces de la oposición con los que ha debatido en su trayectoria como mandatario, citando en concreto a Francisco Jorquera, Xoaquín Fernández Leiceaga o José Luis Méndez Romeu, el de Os Peares ha expresado su "gratitud especial e infinita" al pueblo gallego: "Si he estado aquí 13 años es porque los gallegos confiaron en mí". "Desde estas bancadas fui feliz", ha agregado en una intervención en la que también ha ironizado sobre la "prisa" que ha notado por parte de sus opositores para que se marche.

Feijóo no se ha olvidado, tampoco, de agradecer "de forma expresa" al grupo parlamentario popular. Todos los representantes del PP en O Hórreo, ha recordado, "salieron directamente de las urnas; es la democracia limpia, es la democracia en la que creo, la de los votos de la soberanía del pueblo". "Siempre que goberné, goberné directamente con los votos de las urnas", ha remachado.

El mandatario pondrá fin, así, a 13 años al frente de la comunidad a la en que accedió en 2009. Entonces, un joven Feijóo derrotó holgadamente en las urnas a la coalición de PSdeG y BNG, que gobernaba desde 2005. Tras esto, acumuló otras tres mayorías absolutas. Y ahora, con 60 años y en mitad de su cuarta legislatura, le cede el testigo a su 'número dos' Rueda para centrarse en su nueva andadura en la política nacional.