CCOO-PV demana que la Generalitat es persone com a acusació particular en les agressions a sanitaris

Aquesta mesura ha d'acompanyar una llei que tipifique i sancione les agressions al personal de la sanitat amb contundència, en el marc del Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball que se celebra el 28 d'abril.

CCOO recorda, en un comunicat, que ha demanat "moltes vegades" que s'actue enfront dels atacs a les persones treballadores de la sanitat, però "no s'han desenvolupat accions efectives que protegisquen la seua salut, que és un dret fonamental també en el treball".

De fet en 2021 hi ha hagut un 20% més d'agressions físiques i verbals. Per açò, demana un enduriment de les mesures i que la normativa dicte més sancions perquè les persones agressores "no se senten impunes".

De la mateixa manera, planteja la creació d'un Observatori d'Agressions compost per totes les parts implicades -administració, sindicats, personal de prevenció, personal, fiscals, col·legis professionals, etc.- per a analitzar i avaluar les causes i implantar mesures que facen disminuir aquesta onada d'intimidació.

La FSS CCOO PV insta l'Administració a valorar aquestes propostes i sobretot a realitzar canvis legislatius per a augmentar les penes i les quanties econòmiques derivades de les multes per agressions. "Només actuant de forma contundent i unida podem combatre i dissuadir d'aquest tipus de comportaments, alhora que protegim la salut dels quals ens cuiden", ha recalcat.