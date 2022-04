Assut.- Les Corts certifiquen al jutjat que Bellver (PP) és diputat

Aquest dimarts, el parlament valencià va rebre la comunicació del jutjat instructor del cas Azud perquè acreditara la condició de Bellver, diputat que apareix en una llista de regals que la trama suposadament va fer quan ocupava el càrrec de regidor d'Urbanisme en l'època de Rita Barberá com a alcaldessa de València.

Segons el sumari, Jorge Bellver hauria obtingut un rellotge Omega Seamaster en el Nadal de 2003, un rellotge Brentley en 2005 i una 'trolley' de Loewe en 2006 valorada en 970 euros. La jutgessa investiga si, a canvi d'aquests regals, va mediar per a afavorir la trama en l'adjudicació de diversos contractes públics; en concret, a l'empresari Jaime Febrer.

Després de l'alçament del secret de sumari d'Assut, Bellver ha comparegut aquest dimecres per a descartar valorar el contingut, ja que ha assegurat que no ha sigut notificat ni per les Corts ni per cap jutjat, i garantir que "sempre" ha actuat correctament i està orgullós d'açò.

En aquest cas, que afecta a càrrecs del PP i del PSPV, s'investiga el presumpte cobrament de comissions il·legals relacionades amb operacions urbanístiques i adjudicacions de contractes. És un causa originada fa cinc anys per la qual figuren com imputades unes 60 persones.