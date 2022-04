Arranca el repartiment d'ajuda alimentària per a persones desfavorides

El programa està cofinançat en un 100% pel fons d'ajuda a la recuperació per a la cohesió i els territoris d'Europa (REACT-UE) per a incrementar el suport al Fons d'Ajuda Europea per a les Persones Més Desfavorides (FEAD) i així abordar la situació d'aquells que s'han vist afectats social i econòmicament per la crisi de la COVID-19.

En 2022 es desenvolupa en dos fases. En la primera, des d'aquest dimecres, es distribuirà aproximadament el 40% de les quantitats totals a repartir en el conjunt de l'any. A mitjan setembre es preveu l'inici de la segona fase.

Com en anys anteriors, el subministrament es realitzarà a través de Banc d'Aliments i Creu Roja en els seus sis centres d'emmagatzematge i distribució de la Comunitat Valenciana per a 473 organitzacions associades de repartiment. Aquestes entitats atenen a 117.570 persones necessitades en situació de dependència social i/o econòmica a la Comunitat.

De manera gratuïta, se subministren aliments de caràcter bàsic i nutritius, poc peribles i de fàcil transport i emmagatzematge com a arròs blanc, fesol cuit, conserva de tonyina, pasta alimentosa tipus macarró, tomaca fregida en conserva, galetes, macedònia de verdures en conserva, cacau soluble, tarros infantils de fruita i de pollastre, llet sencera UHT i oli d'oliva.

Aquesta cistella de 12 aliments, nutritius, bàsics, de fàcil transport i emmagatzematge, poc peribles, permet que les persones desfavorides puguen preparar fàcilment un menjar complet per a una persona o per a una família amb diversos membres, inclosos bebés.

Per açò, la delegada del Govern, Gloria Calero, agraeix a les entitats i persones voluntàries la seua dedicació i entrega: "Gràcies a açò, és possible l'atenció més bàsica a les persones vulnerables".