El 'streamer' Javi Oliveira denuncia que le han echado de London Eye porque "no quieren compartir juego con una persona del salseo"

El polémico Javi Oliveira, conocido por crear contenido sobre los 'salseos' de la comunidad de Twitch y sus protagonistas, ha denunciado enfadado que ha sido expulsado de London Eye, la serie de GTA que involucra a casi 100 streamers.

El youtuber no podrá continuar en la ficción con el personaje que creó tras recibir un aviso de los administradores. Según ha explicado él mismo, está convencido de que alguien se ha quejado de su presencia y por eso han decidido apartarle. Oliveira podrá seguir jugando, pero no se le permite retransmitirlo.

"Cuando me he encontrado con alguien con el que he tenido roces, he sido profesional", se ha defendido en su canal: "Lo que me han dicho es que hay personas que no quieren compartir servidor con una persona del salseo".

Sus opiniones han generado polémicas en algunas ocasiones, llegando incluso a recibir varias demandas de la influencer Miare en 2019 y 2020 por sus palabras. Desde entonces, asegura que está continuamente acosado por los haters.

Visiblemente enfadado por esta "censura", ha denunciado la injusta actitud de los demás: "Si un youtuber insulta a otro dentro de la serie, yo no puedo hablar de ello, porque según la organización el que crea la toxicidad es el que informa de esto, no el que insulta".

Al darse a conocer la noticia, Jacky, creador de London Eye y encargado de invitar a otros compañeros a la historia, ha revelado que desconocía la razón de esta decisión y Oliviera le ha defendido, acusando a una misteriosa persona de la acción: "Él permitió que yo entrara y no sabe quién ha puesto las quejas, pero creo que se sabrá".

Ahora, enfadado, ha asegurado que, aunque le permitieran volver, ya no querría formar parte del servidor de Grand Theft Auto a no ser que revelen quién ha sido el que ha iniciado el problema.