Sálvame está de aniversario. No en vano, cumple 13 años, y quizá es el año que más cuestionado está el programa, con malos datos de audiencia, la espantada de varios colaboradores e incluso una supuesta trama de espionaje afectando a las cúpulas más altas.

Por eso, desde el programa han querido recordar sus mejores momentos, y aquel 27 de abril de 2009 en el que todo empezó. Han mostrado diferentes noticias de aquel día y, en uno de los vídeos, aparecía Eva González. Y Jorge Javier Vázquez ha querido recordar su amistad con ella defendiendo con vehemencia su acento andaluz.

"Viendo a Eva González, diciendo: ay, que no se me note, que soy andaluza. ¡Qué bien que ahí se le notaba que era andaluza, y que con los años ha intentado esconderlo!", ha comenzado diciendo Jorge Javier Vázquez, defendiendo que no use un acento neutro.

"Yo se lo dije un día: no intentes esconder tu acento porque es un horror. Te sale una mezcla muy rara. Alguien le debió de decir en su día que tuviera cuidado con el acento. Pero el acento andaluz, si lo tienes, no lo tienes que enmascarar. Es tuyo". Esas palabras han hecho que el público se arranque con una ovación.